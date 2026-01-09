C’est la prochaine grosse exclusivité Nintendo Switch 2 attendue pour ces prochaines semaines et Big N sort enfin le grand jeu en présentant ses nouveautés. Sans surprise, ce nouvel épisode établira un nouveau record.

On l’avait presque oublié depuis son annonce en fanfare lors du Nintendo Direct, mais Mario Tennis Fever sortira le 12 février 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour ses 40 ans, le plombier ressort les raquettes et son plus beau short pour un tout nouvel épisode de la saga.

Mario Tennis Fever sort le grand jeu avant sa sortie sur Nintendo Switch 2

Pour ce retour, le service sera assuré par plus de 38 personnages jouables, allant de Luigi, aux Skelerex en passant par Bébé Waluigi. Un roster de maboule, le plus grand à ce jour pour la licence Mario Tennis même. Le record était jusqu'ici détenu par Mario Tennis Aces, qui regroupait 30 personnages. Nintendo étant ce qu’il est, tout ce beau monde pourra s’équiper de 30 raquettes frénétiques aux compétences variées et aux effets qui impacteront directement l’issue d’un match. Par exemple, la raquette de Glace rendra le terrain glissant, quand celle en Champignon rétrécira notre adversaire. Il faudra ainsi prêter une attention particulière aux frappes frénétiques, qui peuvent causer des dégâts et nous mettre temporairement hors jeu une fois les HP tombés à zéro.

Cette exclusivité Nintendo Switch 2 s’accompagnera également de nouveaux modes de jeu comme le Défi Anneaux dans lequel il faut marquer le plus de points en faisant plus passer la balle dans les anneaux plus souvent que ses adversaires, le Tennis Forestier, une sorte de morpion; ou encore le Tennis des Prodiges, un joyeux foutoir où toutes les règles sont changées. Mario Tennis Fever proposera également un mode histoire, dans lequel on incarnera Bébé Mario, qui fera office de tutoriel géant pour apprendre les rudiments de l’exclu Nintendo Switch 2, puis ses subtilités. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le jeu, Big N a publié une vidéo présentant toutes les nouveautés de cet épisode :

Source : Nintendo