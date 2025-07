Le Nintendo Switch Online a de beaux jours devant lui. Big N avait prévenu : le service allait perdurer à la sortie de la Nintendo Switch 2 et s’améliorer par la même occasion. C’est donc la Gamecube qui a rejoint le catalogue des consoles rétro à la demande générale. Pour l’heure, seule une poignée de jeux sont disponibles, dont l’incontournable Zelda The Wind Waker. Le line up s’agrandira au fil des mois, et voilà que l’éditeur vient d’ajouter un nouveau classique à son offre.

Un nouveau classique pour la Nintendo Switch 2

Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel a de nouveaux atouts à faire valoir. Pour mémoire, la formule d’abonnement la plus chère du service donne en effet accès à plusieurs avantages exclusifs. Parmi eux, un accès aux catalogues toujours plus grandissants de la N64, la Mega Drive, la GBA et désormais la Gamecube. F-ZERO GX ou encore Zelda The Wind Waker ou encore Soulcalibur 2 sont donc autant de titres qui peuvent être joués sur votre Nintendo Switch 2. Dès aujourd’hui, la liste des jeux Gamecube s'agrandit avec un nouveau classique : Mario Smash Football. Un titre absolument culte et tout bonnement considéré comme le meilleur de la franchise par les fans de la licence, là où le revival Mario Strikers Battle League Football paru en 2022 avait déçu les joueurs historiques.

Sorti en 2005, et oui 20 ans déjà, ce jeu nouveau gratuit du Nintendo Switch Online + Pack additionnel avait lancé ce qui deviendra un spin-off à la fois très apprécié et regretté. Tout est permis dans ce jeu de foot en 5v5. Des tacles électriques, des objets à la Mario Kart pour se renforcer ou mettre à mal ses adversaires et un roster qui avait de quoi faire frémir les fans du plombier à l’époque.

D'autres classiques arrivent

Avec cette mouture, réservée à la Nintendo Switch 2 donc, jusqu’à quatre joueurs pourront jouer ensemble, en local comme en ligne. Pour mémoire, Mario Smash Football marque l’arrivée du premier ajout post-lancement du catalogue de la Gamecube. D’autres titres ont d’ores et déjà été confirmés pour une date ultérieure dont Fire Emblem Path of Radiance, Pokémon Colosseum ou encore Luigi’s Mansion.

Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel est disponible pour 39,99€ à l’année et offre également un accès à l’ensemble des catalogues rétro, dont Game Boy Advance, la Nintendo 64 et la Gamecube en exclusivité. Un accès à plusieurs DLC, dont ceux de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing New Horizons, est également disponible avec cette formule.