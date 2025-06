La Nintendo Switch 2 est sortie il y a moins d'un mois et elle cartonne ! Les chiffres de vente témoignent d'un fort engouement pour la nouvelle console. Malgré un catalogue de nouveautés particulièrement réduit au lancement, ça ne freine pas l'achat. D'autant qu'elle peut profiter de quasiment toute la ludothèque de sa grande sœur. Dans le lot, il y a évidemment l'un des jeux les plus populaires et il reçoit justement une mise à jour bienvenue.

Un très bon jeu s'optimise sur Nintendo Switch 2

Si la nouvelle console de la firme de Kyoto se vend aussi bien, c'est en partie dû à toutes les exclusivités de la marque. Dès sa sortie, les joueuses et joueurs ont par exemple pu découvrir Mario Kart World, nouvelle itération de la licence à succès. De même, ils ont pu replonger dans les versions optimisées de Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Aussi, ils peuvent relancer les titres de la première Switch, comme le très bon Super Mario Odyssey.

Le jeu de plateforme phare de la première Nintendo Switch est compatible avec la nouvelle console hybride. Pour autant, les joueuses et joueurs ont pu avoir de mauvaises surprises en lançant Super Mario Odyssey. De fait, il semblerait que le titre rencontrait divers bugs. Il est pourtant jouable, ne faisant pas partie des jeux incompatibles au lancement, bien au contraire puisqu'il a reçu une mise à jour gratuite à la sortie de la machine. Ce qui n'a pas empêché les soucis pour autant.

Dès lors, le constructeur ne pouvait pas laisser sa plus grande mascotte aussi démunie ! C'est pourquoi les équipes de développement de Nintendo se sont penchées sur la question. Ainsi, un nouveau patch pensé pour la Nintendo Switch 2 est maintenant disponible pour Super Mario Odyssey. Les notes ne rentrent pas dans les détails, précisant simplement :

« Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu sur la Nintendo Switch 2 ».

On comprend alors que la nouvelle mise à jour vise à optimiser davantage Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch 2. En passant à la version 1.4.1, il devrait donc profiter de meilleures performances sans rencontrer pour autant de problèmes pendant votre partie. C'est donc une bonne nouvelle pour les fans du plombier moustachu après un gros coup dur sur l'un de ses spin-offs.