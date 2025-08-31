Si vous trouvez que la Nintendo Switch 2 manque cruellement de jeux, pas de panique : on a enfin une explication (semble-t-il) à cette situation. On vous dit tout.

La Nintendo Switch 2 est arrivée, mais tout n’est pas si simple pour les studios qui veulent créer dessus. On le sait, on le voit : les jeux sont très peu nombreux. Mais pourquoi ? Une nouvelle analyse signée Digital Foundry révèle que plusieurs développeurs peinent à obtenir les kits de développement.

Des studios AAA mis à l’écart sur Nintendo Switch 2 ?

Le constat surprend. Même de grands éditeurs n’ont pas accès au matériel, alors que leurs projets pourraient tirer pleinement parti de la Nintendo Switch 2. À la place, Nintendo leur conseille de sortir une version Switch 1, moins ambitieuse techniquement. Une stratégie qui laisse perplexe. Les joueurs, eux, espéraient déjà voir fleurir de vraies éditions optimisées pour la nouvelle console.

Autre détail qui fait grincer des dents : certains petits studios ont reçu le précieux sésame. C’est le cas de l’équipe derrière Chillin’ by the Fire, un jeu d’ambiance centré sur un feu de camp. Un titre modeste, mais qui exploite la caméra et le GameChat de la Nintendo Switch 2. Pendant ce temps, de gros projets AAA restent sur le banc de touche. Une situation jugée injuste par plusieurs développeurs rencontrés à la gamescom 2025.

Une stratégie difficile à suivre

Pourquoi ce choix ? Difficile à dire. Pour certains analystes, Nintendo chercherait à prolonger la vie de la Switch 1. La rétrocompatibilité sert alors de passerelle, en attendant que la Nintendo Switch 2 décolle vraiment. Mais cette logique pourrait freiner l’adoption de la console : peu de jeux sont optimisés pour elle et la vitrine technique reste limitée. Depuis la sortie de la machine, on compte à peine quelques titres avec une édition Nintendo Switch 2 native. No Man’s Sky fait partie des rares exemples. Mais globalement, le rythme est très lent. Un contraste frappant avec les attentes des joueurs, qui espéraient profiter rapidement de graphismes plus fins et de performances améliorées.

Rien n’est figé pour la Switch 2. Digital Foundry estime que cette politique pourrait n’être qu’une étape transitoire. Peut-être que dans un an, on considérera cette phase comme une simple anomalie de lancement. Mais pour l’instant, les studios AAA affichent une certaine frustration, quand les indépendants profitent de la fenêtre ouverte par Nintendo. Tous les regards se tournent maintenant vers le prochain Nintendo Direct prévu en septembre. Les fans espèrent enfin voir Metroid Prime 4 mais aussi obtenir des éclaircissements sur la stratégie autour de la Nintendo Switch 2. Car si la console est déjà en rayon, son avenir dépendra surtout de la manière dont Nintendo compte séduire les développeurs.

