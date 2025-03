On se rapproche doucement mais sûrement de la véritable présentation de la Nintendo Switch 2 qui devrait confirmer la date de sortie et le prix. Mais une surprise pourrait aussi être officialisée...

D'après des rumeurs sur la date de sortie et le prix de la Nintendo Switch 2, Big N pourrait lancer sa console dès le mois de juin 2025 pour un tarif estimé entre 500 et 600 euros. Si c'est le cas, le lancement aurait finalement lieu très peu de temps après la nouvelle présentation qui sera beaucoup plus riche en information que la précédente. Pour rappel, le constructeur japonais a donné au rendez-vous aux joueuses et joueurs le 2 avril à 15h00 (heure française).

Une grosse nouveauté Nintendo Switch 2 découverte ?

Si l'on se réfère à un récent brevet publié par la firme japonaise, la Nintendo Switch 2 pourrait enfin avoir un chat vocal intégré. Une fonctionnalité disponible sur les autres consoles... sauf sur la Switch actuelle. En effet pour pouvoir échanger avec des amis lors de parties en ligne, il faut passer par une application sur smartphone. Pratique ! Mais la console devrait apporter ce que beaucoup de joueurs attendaient, à savoir les jeux Gamecube.

Comme vous le savez, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent accéder à des jeux rétro NES, Super NES, Gameboy, N64 voire Megadrive en fonction de l'abonnement souscrit. Mais en plus de cela, la société a sorti des reproductions des manettes de ces consoles... sans fil ! Et si l'on en croit un nouveau leak, la Nintendo Switch 2 pourrait avoir sa manette Gamecube.

Un brevet de la Commission Fédérale des Communications (FCC) a récemment été approuvé et porte sur un nouveau modèle de manette sans fil, qui devrait logiquement être disponible sur la Nintendo Switch 2. Si la Gamecube n'est pas directement mentionnée, il y a une preuve qui laisse à penser qu'il s'agit bien de cela. L'un des documents révèle en effet un schéma avec un grand et un petit rectangle avec la mention « Label » qui, une fois superposé avec l'arrière d'une manette Gamecube, semble correspondre.

Un peu tiré par les cheveux ? Oui et non. Au-delà de ce brevet, ce n'est pas la première rumeur autour d'une manette Gamecube sans fil. Selon des bruits de couloir, elle serait bien en production et aurait le même moteur de vibration que l'originale. De plus, on sait que le NSO va faire peau neuve, et certains s'attendent déjà au lancement de jeux Gamecube, et quoi de mieux que d'offrir cela une telle nouveauté sur Nintendo Switch 2 ?





Source : FCC.io.