La Nintendo Switch 2 a récemment reçu une importante mise à jour, apportant de nombreuses améliorations, notamment au niveau de la compatibilité de certains gros jeux Switch.

Environ un mois après la précédente, la Nintendo Switch 2, ainsi que la première Switch, ont ainsi reçu une nouvelle mise à jour de leur firmware, le faisait ainsi passer à la version 20.5.0. Et comme la précédente version, celle qui nous intéresse s'attarde tout particulièrement à l'amélioration de la compatibilité de certains jeux déjà présents sur sa grande sœur, mais pas seulement. On vous détaille tout cela.

Mise à jour de stabilité pour la Nintendo Switch 2 et sa grande sœur

Big N n'a pas perdu de temps à mettre à jour la Nintendo Switch 2 depuis son lancement début juin 2025. Suite à une mise à jour début septembre 2025, le géant japonais a désormais mis à jour le firmware de la Switch 2 (et de la Switch originale) en version 20.5.0. Une fois de plus, l'accent se place sur les « améliorations de stabilité » pour garantir une meilleure stabilité du nouveau et de l'ancien appareil hybride. Voici les notes de mise à jour officielles, publiées sur la page d'assistance de Nintendo : « Améliorations générales de la stabilité pour améliorer l'expérience utilisateur ».

En plus de cette amélioration de la stabilité, la dernière mise à jour en date du firmware de la Nintendo Switch 2 et de sa grande sœur s'attarde également plus particulièrement sur l'amélioration de la compatibilité pour certains jeux déjà sortis sur la première. Voici la liste des jeux fonctionnant désormais en principe pleinement sur la dernière console hybride de Big N :

Deemo Reborn

Library of Ruina

Powerful Pro Baseball 2024-25

Ultra Age

Warframe

L'ajout de Warframe à la liste coïncide d'ailleurs avec une démonstration de la version Nintendo Switch 2 du jeu par les développeurs récemment. Outre une mise à jour visant à améliorer la compatibilité des jeux listés ci-dessus, Nintendo a par ailleurs identifié divers problèmes pour les jeux suivants, qui devraient être corrigés prochainement :

Jelly Troops (non pris en charge, problèmes de progression du jeu)

(non pris en charge, problèmes de progression du jeu) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (problèmes graphiques)

(problèmes graphiques) Mugen Souls (problèmes d'affichage des objets)

(problèmes d'affichage des objets) Subway Simulator 2025 - City Train (problèmes d'animation)

(problèmes d'animation) Transistor (problèmes de jeu lors de l'amarrage/désamarrage du système)

© Nintendo

Source : Support Nintendo