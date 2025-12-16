Si vous avez une Nintendo Switch 2 et que vous avez envie de changer d’air en jouant tout simplement à l’un des meilleurs RPG de la décennie, alors c’est le moment. On vous explique tout.

Petit à petit, le catalogue de la Nintendo Switch 2 s’agrandit et, en ce mois de décembre, on apprend la disponibilité de tout simplement l’un des meilleurs RPG de la décennie. Un portage ultra attendu depuis longtemps, qui devrait en ravir plus d’un.

Un RPG culte sur Nintendo Switch 2

Sans annonce majeure ni longue campagne de communication, Divinity: Original Sin 2 vient d’arriver sur Nintendo Switch 2. Une surprise de taille pour les joueurs, tant le RPG de Larian Studios est encore aujourd’hui considéré comme une référence absolue du genre. Un ajout prestigieux au catalogue de la console, et une excellente nouvelle pour les amateurs de grandes aventures.

L’information est tombée presque discrètement. Divinity: Original Sin 2 est désormais disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, sans période d’attente ni annonce en amont. Une sortie qui tranche avec les habitudes, surtout pour un jeu de cette envergure. Notons que le jeu est aussi disponible sur PS5 et Xbox Series. Le titre affiche un poids d’environ 11,9 Go, un espace raisonnable au regard de la densité de son contenu et de la durée de vie particulièrement généreuse qu’il propose.

Une version plus fluide et mieux adaptée

Cette édition Switch 2 profite directement des capacités de la nouvelle console. Le jeu bénéficie d’une résolution plus élevée, d’un framerate plus stable et d’une expérience globalement plus fluide, que ce soit en mode portable ou sur téléviseur. Ces améliorations techniques apportent un vrai confort supplémentaire, notamment lors des combats tactiques et de la gestion de l’interface, deux éléments centraux de l’expérience Divinity.

L’arrivée de Divinity: Original Sin 2 sur Nintendo Switch 2 n’est pas anodine. Elle montre que la console peut accueillir des RPG complexes et ambitieux, longtemps réservés aux machines plus puissantes. Pour Nintendo, c’est un ajout de poids. Pour les joueurs, c’est une nouvelle occasion de plonger dans un chef-d’œuvre du jeu de rôle dans des conditions enfin à la hauteur.

Source : Larian