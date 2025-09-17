À quelques semaines de sa sortie, Little Nightmares 3 s’offre une démo gratuite sur l’ensemble des plateformes pour nous donner un premier aperçu de son univers terrifiant.

Si vous avez suivi le dernier Nintendo Direct, vous le savez probablement déjà : la place ne risque pas d’être à l’ennui sur les machines de Nintendo. À l’instar des derniers mois, qui ont vu de nombreuses exclusivités telles que Mario Kart World et Donkey Kong Bananza voir le jour, les semaines à venir promettent encore de belles heures de jeu avec des titres comme Légendes Pokemon: ZA ou encore Metroid Prime 4: Beyond par exemple. Et c’est sans compter l’arrivée de certains jeux tiers, dont l’un est aujourd’hui jouable gratuitement en avant-première sur Nintendo Switch 2.

Little Nightmares 3 s’offre une démo gratuite

En effet, comme avaient pu le révéler certaines fuites quelques heures auparavant, Little Nightmares 3 vient tout juste de lancer une démo gratuite, accessible sur l’ensemble des plateformes, dont Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Pour les joueurs, cela représente donc une belle occasion de s’essayer au prochain titre de Supermassive Games avec près d’un mois d’avance. Car oui, pour ceux qui l’auraient oublié, ce n’est désormais plus Tarsier Studios qui est à l’œuvre pour ce troisième opus, mais les créateurs d’Until Dawn et The Dark Pictures.

Dans cette démo, qui prend place au début de Little Nightmares 3, il est ainsi possible de partir à la découverte de la Nécropole, une cité qui, dans la pure tradition de la franchise, nous réserve bien des surprises macabres. Outre son lot de puzzles à résoudre en solo ou en duo, cette section d’une durée d’environ trente minutes nous promet par exemple quelques séquences pleines d’adrénaline, où il faudra notamment se défaire de gros insectes en plus d’échapper à la vigilance de ce qui semble être un énorme et terrifiant bébé.

Notez toutefois que votre progression ne sera pas conservée dans la version finale de Little Nightmares 3, dont la sortie est prévue pour le 10 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Rappelons au passage que pour toute précommande du jeu, vous aurez alors accès à Little Nightmares Enhanced Edition, le remaster du premier opus, dès aujourd’hui. Cela vous donnera également accès à divers bonus au lancement de Little Nightmares 3, et à deux chapitres additionnels ultérieurement.

Source : Bandai Namco