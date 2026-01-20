Quoi de mieux pour commencer la journée qu’une nouvelle rumeur autour de la Nintendo Switch 2 ? À peu près tout, mais en attendant, on fait le point sur les dernières découvertes autour de l’existence d’un nouveau modèle.

« Ah shit, here we go again. » C’est à peu près la première chose qui me traverse l’esprit au moment de me lever pour écrire, une fois de plus, sur des rumeurs liées au hardware de Nintendo. On pensait pourtant en avoir fini pour un bon moment, au minimum une petite année, maintenant que la Nintendo Switch 2 a enfin fait son entrée sur le marché. Mais c’était sans compter sur les yeux de lynx d’Internet, toujours prompts à fouiller là où il ne faudrait pas. Ils viennent de faire de nouvelles découvertes sur le site officiel du constructeur qui pointent vers une nouvelle version de la console.

Une nouvelle Nintendo Switch 2 en préparation ?

Preuve et image à l’appui, un datamineur affirme avoir mis la main sur la trace de ce nouveau modèle en fouillant dans les entrailles du site officiel de Nintendo. Plus précisément dans la section dédiée à la gestion des comptes utilisateurs, où Big N mentionne à plusieurs reprises un code console distinct de ceux attribués aussi bien aux Nintendo Switch 2 fournies aux développeurs (les fameux dev kits) qu’aux modèles actuellement commercialisés, tous deux regroupés sous l’appellation BEE. Or, l’éditeur semble d’ores et déjà préparer le terrain pour une autre déclinaison de la console, référencée en interne sous le nom de code OSM.

Un identifiant qui, en forçant un peu la main, renvoie à une image de la Nintendo Switch 2 telle que nous la connaissons, et surtout à un code produit bien réel, autrement dit, à quelque chose de suffisamment matérialisé en interne pour ne pas relever du simple placeholder. Il se murmure par ailleurs que la console portait autrefois le nom de code « Ounce ». L’acronyme pourrait alors renvoyer à « Ounce Small Model », autrement dit une hypothétique Nintendo Switch 2 Lite. Évidemment, tout cela ne relève pour l’instant que des spéculations de la communauté à partir des éléments fraîchement déterrés.

Découverte de la nouvelle Nintendo Switch 2 ? © dootsky.re

Ou une simple révision de la console ?

La Toile s’était déjà enflammée la semaine dernière à la suite de la publication par Big N d’une image promotionnelle accompagnant la sortie d’Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2, sur laquelle apparaissait une console dotée d’un écran sensiblement plus grand. Elle semblait toutefois tenir davantage de la maladresse d’un graphiste que d’une véritable découverte, contrairement à ce qui nous occupe aujourd’hui.

Inutile de préciser, enfin si le conditionnel omniprésent dans ces lignes n’était pas déjà suffisamment explicite, que l’ensemble de ces informations est à prendre avec toutes les pincettes d’usage, en attendant une éventuelle officialisation de Nintendo. Une annonce qui pourrait d’ailleurs ne pas intervenir avant un bon moment, dans l’hypothèse où ce nouveau modèle de Nintendo Switch 2 ne relèverait que d’une simple révision matérielle comme il est coutume dans l’industrie.

Source : site officiel de Nintendo via Bluesky