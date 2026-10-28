De la Game Boy à la Nintendo Switch, en passant par la Nintendo DS, toutes les consoles portables de Nintendo possèdent un point commun : elles ont reçu, à un moment ou à un autre de leur cycle de vie, une version alternative. La Game Boy Advance, la DS Lite ou encore la Switch Lite sont là pour en témoigner. Forcément, beaucoup s’attendent donc à ce qu’il en soit de même pour la Nintendo Switch 2. Et il s’avère que grâce à Samsung, une solution pourrait déjà avoir été trouvée pour rendre cette éventuelle Nintendo Switch 2 Lite plus abordable.

Une Nintendo Switch 2 Lite bientôt possible grâce à Samsung ?

En effet, produire de nouvelles consoles à une époque où les prix de la RAM, des SSD et des composants explosent est devenu un véritable défi pour les constructeurs, qui se voient constamment forcés de revoir leurs tarifs à la hausse pour encaisser le coup. Et la Nintendo Switch 2 n’a pas été épargnée par le phénomène en voyant son prix de vente augmenter à son tour le mois dernier. Grâce à Samsung, toutefois, la firme de Kyoto pourrait potentiellement être en mesure de sortir une Nintendo Switch 2 Lite plus abordable grâce au 8LPU+.

C’est tout du moins ce que semble indiquer un nouveau rapport du site Nintendo Patents Watch, où l’on apprend que la compagnie « devrait présenter son procédé 8LPU+ de deuxième génération en 8 nm » à l’occasion de l’IEDM 2026 (International Electron Devices Meeting). Et pour le constructeur, cela pourrait alors tout changer en offrant notamment à une version Lite de la console les avantages suivants :

Amélioration des performances de 12%

Réduction de la consommation d’énergie de 15%

Rétrécissement de la surface de 8%

Réduction d’environ 10% de la surface d’E/S

Réduction des fuites en mode veille

En sachant que selon le média coréen Electronic Times, ce nouveau procédé 8LPU+ s’adresserait aux clients faisant déjà partie de l’écosystème de Samsung, ce qui est précisément le cas de la Nintendo Switch 2 et de son processeur T239 fabriqué à partir du nœud 8 nm actuel. Autrement dit, si une version Lite de la console devait voir le jour, elle pourrait alors bénéficier de cette nouvelle technologie.

Une console plus abordable qui pourrait intéresser le public

Maintenant, précisons quand même qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, rien n’indique que Nintendo travaille réellement sur une Nintendo Switch 2 Lite ou toute autre itération de sa dernière console. Car rappelons que si un nouveau modèle a effectivement fait son apparition sur le marché européen très récemment, celui-ci n’impliquait aucune révision hardware. Ou en tout cas autre que l’introduction d’une batterie amovible destinée à permettre à la firme de Kyoto de se conformer aux nouvelles régulations européennes en la matière.

Mais si cela devait se produire, nul doute que de nombreux joueurs pourraient être intéressés à l’idée de mettre la main sur une version plus abordable de la Nintendo Switch 2. Espérons que nous aurons l’occasion d’en apprendre davantage dans les mois à venir, et plus particulièrement à compter du 14 décembre, date à laquelle Samsung présentera officiellement son fameux 8LPU+. En attendant, les possesseurs de la console de Nintendo auront de quoi s’occuper avec le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, attendu pour le 5 novembre prochain.

Source : Nintendo Patents Watch