Pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2, cette semaine sera assurément marquée par un événement hautement attendu : la sortie du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Car la dernière console de Nintendo ne se contente pas d’ouvrir son catalogue à de nombreux jeux tiers, comme les FF7 de Square Enix par exemple. Elle entend aussi porter l’héritage de la compagnie, jusque dans ses traditions. C’est en tout cas ce que révèlent d’insistantes rumeurs en ce moment, qui évoquent notamment l’arrivée d’une potentielle Nintendo Switch 2 Lite.

La Nintendo Switch 2 Lite prévue dès 2027 à 299$ ?

Il y a quelques jours encore, nous vous révélions en effet qu’à en croire un rapport publié sur le site Nintendo Patents Watch, la firme de Kyoto pourrait s’associer à Samsung pour doter sa nouvelle machine du 8LPU+, un procédé de deuxième génération en 8 nm qui pourrait permettre à la Nintendo Switch 2 Lite de bénéficier de nombreux avantages. Mais les choses ne s’arrêtent pas là puisque d’après le compte Pirat_Nation sur X, de nouvelles informations auraient aujourd’hui émergé à son sujet. On y apprend alors que :

La console pourrait arriver dès 2027

Elle disposerait d’un écran de 7.1 pouces (contre 7.9 pour le modèle de base)

Son prix serait fixé aux alentours de 299$

Bien que cela ne soit pas distinctement précisé, on peut également supposer qu’à l’instar du modèle Lite de la première Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 Lite deviendrait alors une console exclusivement portable, ce qui pourrait notamment expliquer la réduction drastique de son prix par rapport au modèle d’origine aujourd’hui vendu à 459.99€. On ignore également si cette nouvelle version conserverait l’écran LCD ou passerait à un écran OLED, même si le prix évoqué par les rumeurs tend à privilégier la première solution.

Un prix ultra concurrentiel qui pourrait tout changer ?

Évidemment, une fois de plus, inutile de préciser que tout ceci reste toutefois à prendre avec de grosses pincettes, Nintendo n’ayant aucunement révélé quoi que ce soit concernant l’arrivée d’une potentielle Nintendo Switch 2 Lite. Et encore moins pour 2027. Mais si cela devait arriver, et surtout dans ces conditions, nul doute que de nombreux joueurs seraient prêts à considérer l’achat. En particulier à un tel prix. « Quel tour de magie vont-ils bien pouvoir réaliser pour atteindre un prix de 300 dollars sur ce marché ? », s’interroge par exemple un internaute sur X.

« 300 dollars pour pouvoir jouer à des exclusivités Nintendo, notamment Pokémon Vents et Vague, ainsi qu’à des grands jeux AAA comme Call of Duty ? Ça va se vendre comme des petits pains », assure un autre de son côté. « Je l'achèterais sans hésiter », clame enfin un dernier. Mais en attendant de savoir si ces rumeurs concernant la Nintendo Switch 2 Lite sont vraies ou non, on évite de trop s’emballer. Et on se donne rendez-vous, pour commencer, le 14 décembre afin d’en savoir plus sur la technologie 8LPU+ de Samsung.

Source : X