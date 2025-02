Quels seront les jeux disponibles sur Nintendo Switch 2 hormis Mario Kart 9 pour les premiers mois de commercialisation et peut-être même au-delà ? On fait le point sur les rumeurs avec les inédits, remakes et portages.

C'est maintenant une certitude, on en saura prochainement plus sur la Nintendo Switch 2, à partir du 2 avril 2025 pour être plus précis. Quelques jours après la publication de son bilan financier, le constructeur japonais diffusera une nouvelle présentation, tandis que les joueuses et joueurs pourront mettre les mains dessus dans la foulée.

En effet, jusqu'il y a encore peu de temps, il y avait possibilité de s'inscrire pour aller tester la console du 4 au 6 avril 2025 au Grand Palais à Paris. Vous pouvez toujours essayer de vous réserver un créneau d'essai, mais gardez à l'esprit que ce ne sera peut-être pas possible. L'inscription actuelle concerne des listes d'attente puisque les précédents rendez-vous pour découvrir la Nintendo Switch 2 sont complets. Au cas où, vous pouvez aller sur ce lien.

Mario Kart 9, Légendes Pokémon ZA, du lourd arrive

Big N laissera les joueuses et joueurs essayer pour la toute première fois sa prochaine machine à l'occasion de la Nintendo Switch 2 Experience Paris. Un évènement qui est aussi organisé à Londres, Berlin, Milan, Amsterdam et Madrid. Et pour voir ce que la console a dans le ventre, il va bien falloir qu'il y ait des jeux, ce qui suppose que la présentation du 2 avril 2025 pourrait dévoiler les premiers jeux Nintendo Switch 2 dont, au hasard, Mario Kart 9.

Pour le reste, il faut se contenter des spéculations, rumeurs et leaks. Étant donné que Metroid Prime 4 n'a pas de date de sortie, et que Pokemon ZA pourrait être disponible cet été, il y a une probabilité pour que ces jeux aient une version Nintendo Switch 2 avec des performances accrues. Si ça se confirme, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition pourrait également recevoir un traitement similaire. Pour ce qui est des rumeurs, il y en a eu un paquet au point où l'on peut déjà dresser une liste temporaire des potentiels jeux Nintendo Switch 2.

La liste des jeux Nintendo Switch 2 attendus (à confirmer)

Comme dit plus haut, hormis Mario Kart 9, qui doit être encore officialisé, il n'y a eu aucune annonce sur le line-up de la Nintendo Switch 2 à la sortie ou même pendant la fenêtre de lancement. Mais on aura peut-être enfin du nouveau avec le prochain Direct Nintendo Switch 2. D'ici là, grâce aux nombreuses rumeurs et leaks qui ont circulé, voici une liste des jeux qui pourraient être disponibles sur la nouvelle console de Big N.