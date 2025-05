C’est officiel : la Nintendo Switch 2 sortira le 5 juin 2025, accompagnée d’une liste impressionnante de jeux. Lors de sa présentation, Nintendo a levé le voile sur sa nouvelle console et les titres qui l’accompagneront dès son lancement. De nouveaux jeux, des remasters, des suites très attendues : le constructeur veut frapper fort. Vous devriez avoir le choix !

23 jeux au lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin !

Nintendo ne fait pas les choses à moitié. Pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2, de nombreux jeux inédits seront disponibles dès les premières semaines. Certaines sont des licences bien connues, d’autres de véritables nouveautés. Et ce n’est même pas tout : plusieurs titres bénéficieront d’une version spécifique optimisée pour la Switch 2, comme The Legend of Zelda: Break of the Wild ou Tears of the Kingdom.

Nouveaux jeux développés pour la Switch 2

Voici les titres totalement inédits, pensés pour exploiter au mieux les capacités de la Switch 2.

Mario Kart World

Switch 2 Welcome Tour

Jeux Nintendo Switch 2 Édition (versions améliorées)

Il s’agit de jeux Nintendo déjà disponibles sur Switch, mais réédités avec des améliorations techniques (résolution, fluidité, contenu…) pour la Switch 2. Certains seront accessibles via un pack de mise à niveau, d'autres via l’abonnement Switch Online + Pack additionnel.

The Legend of Zelda Breath of the Wild

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Jeux tiers disponibles au lancement

Des titres développés par des éditeurs externes, disponibles souvent sur d'autres plateformes, mais adaptés pour la Nintendo Switch 2 dès sa sortie. On retrouve notamment de gros titres comme le jeu de CD Projekt ou celui tiré de l’univers Harry Potter.

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Civilization 7

Deltarune: Chapters 1 à 4

Fast Fusion

Fortnite

Hitman: World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami Path of the Goddess

Nobunaga’s Ambition Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory Guardians of Azuma

Sonic x Shadow Generations

Split Fiction

Street Fighter 6

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars

Survival Kids

Yakuza 0: Director’s Cut

Source : Nintendo