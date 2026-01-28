Ce début de semaine est décidément rythmé par plusieurs bruits de couloir du côté de Nintendo. Hier, on entendait des premières discussions autour de trois immenses RPG qui pourraient arriver sur Nintendo Switch 2. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui une autre licence qui fait jazzer sur les réseaux sociaux. D'après l'informateur NateTheHate, trois jeux d'une série culte et adorée des fans pourraient arriver sur la dernière console de Nintendo.

Une nouvelle fois relayée par l'insider américain sur sa chaîne YouTube, la rumeur s'inscrit dans ses fameuses prédictions pour 2026 concernant l'éditeur japonais et sa Nintendo Switch 2. NateTheHate nous a déjà habitué à plusieurs informations bien sourcées. On le connaît notamment pour les dates de Nintendo Direct annoncées en avance, ou de certaines sorties à venir. Ce 26 janvier, il a profité d'un long podcast pour mentionner la possible parution à venir d'une célèbre trilogie horrifique sur la console.

Ces trois jeux d'horreur cultes pourraient arriver sur Nintendo Switch 2

Dans le premier tiers de la vidéo, on peut en effet entendre le créateur de contenu évoquer la licence Resident Evil, remise au goût du jour depuis 2019 à travers une excellente trilogie de remakes. Ces nouvelles versions de Resident Evil 2, 3 et 4 sont unanimement salués depuis leur sortie sur PC et consoles. Pour leur rendu graphique impeccable, déjà, mais aussi pour la façon dont Capcom a réinterprété les mécaniques de cette licence pour les moderniser.

Il ne serait pas surprenant de voir débarquer en 2026 sur Nintendo Switch 2 les remakes récents de Resident Evil. D'une part, la console est désormais capable de faire tourner nativement des jeux bien plus gourmands. Elle peut le faire sans avoir recours à des technologies de cloud gaming comme ce fut le cas il y a quelques années.

Mais surtout, on a pu constater à quel point le RE Engine fait des merveilles en matière d'optimisation sur PC et consoles de salon avec les trois remakes de Resident Evil. On peut donc naturellement envisager de voir les trois remakes fonctionner sur Switch 2, peut-être avec du ray tracing et un mode 120Hz comme l'envisage NateTheHate.