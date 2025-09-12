Selon de récents rapports, et malgré sa sortie en juin dernier, de nombreux développeurs ne disposent pas encore de kits de développement pour la Nintendo Switch 2. Ce qui pourrait expliquer la sortie de certains jeux récents d'abord sur les autres plateformes, puis plus tard sur la dernière console de Big N. Il n'en sera toutefois rien pour ce petit mais particulièrement attendu titre à venir ce 15 septembre 2025.

Un voyage briqué à deux qui se fera dès son lancement sur Nintendo Switch 2

En attendant le grand Nintendo Direct qui aura lieu cet après-midi et qui présentera ce qui attend les joueurs pour la Nintendo Switch 2, et en partie sa grande sœur, un petit jeu coopératif qui suscite une certaine attente de la part des intéressés a fait part d'une agréable surprise juste avant sa sortie dans quelques jours. Annoncé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2025, LEGO Voyagers indiquait en effet qu'il sortirait sur la plupart des plateformes, sauf la dernière console de Big N.

À quelques jours de sa sortie, la suite du très apprécié LEGO Builder's Journey, via une mise à jour du Nintendo eShop, indiquait donc la bonne nouvelle qu'il aura finalement bien droit à une version Nintendo Switch 2 dès sa sortie ce 15 septembre 2025. Il ne serait toutefois a priori pas question d'une version améliorée par rapport à celle de sa grande sœur. Quoi qu'il en soit, le titre sera au même prix, soit 24,99 euros.

Pour rappel, LEGO Voyagers est un jeu en coopération à deux dans lequel on contrôle deux petites briques qui vont devoir se coordonner pour avancer dans des niveaux colorés, en sautant sur des plateformes et en faisant des constructions communes. Un petit jeu d'une durée de vie d'environ cinq heures, mais qui a au moins le mérite de venir avec un code ami pour l'essayer en compagnie d'un ami sans avoir à l'acheter en un second exemplaire, à l'instar de It Takes Two et Split Fiction. Une aventure sympathique à faire avec un proche au prix d'un seul jeu, en somme, et qui aura donc bien droit à une version pleinement dédiée à la Nintendo Switch 2, pour les intéressés.

Source : Nintendo eShop