En cette période de conférences, où PlayStation a déjà pris la parole avec un chouette State of Play et où Xbox se prépare de son côté à faire de même avec un Xbox Games Showcase ce dimanche, un dernier gros éditeur manque toujours à l’appel : Nintendo. Pourtant, à en croire certaines rumeurs, cela ne pourrait plus être qu’une question de temps avant que la grande annonce ne tombe. Un temps aujourd’hui court-circuité par l’un des studios du moment, qui n’a pas souhaité patienter jusque-là avant d’annoncer son titre sur Nintendo Switch 2.

LEGO Batman prépare sa sortie sur Nintendo Switch 2

En effet, deux semaines après l’arrivée de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur PS5, Xbox Series et PC, l’heure est venue pour TT Games de se tourner vers l’avenir en confirmant officiellement la date de sortie du jeu sur Nintendo Switch 2. Car si l’existence de cette version portable n’était pas inconnue du grand public, le moment de son arrivée sur la machine, lui, l’était encore. Mais c’est donc maintenant officiel : le Chevalier Noir nous donne rendez-vous pour le 18 septembre 2026 sur la console de Nintendo.

Disponible à la précommande sur le Nintendo eShop et chez les différents revendeurs, le jeu sera là encore proposé en deux versions. L’édition Standard, d’abord, permet d’obtenir ce LEGO Batman au prix de 69.99€ ; en sachant que le Bat-costume « The Dark Knight Returns » est offert pour toute précommande. L’édition Deluxe, ensuite, apparaît quant à elle au tarif de 89.99€, et s’accompagne de divers bonus tels que la Collection Héritage et la Collection Chaos, en plus du Bat-costume susmentionné en cas de précommande.

Voilà donc déjà une bien belle annonce pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2, qui ne sont probablement pas au bout de leurs surprises en ce moment. Pour preuve, il y a deux jours encore, Tomb Raider: Legacy of Atlantis confirmait lui aussi son arrivée sur la machine de Nintendo, tandis que d’autres titres comme 007 First Light doivent encore préciser leur date de sortie. Et c’est sans compter, bien sûr, les futures exclusivités très attendues, dont on pourrait bien entendre parler à l’occasion du Summer Game Fest et d’un futur Nintendo Direct.

Source : TT Games