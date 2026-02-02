Grâce à la rétrocompatibilité avec la plupart des titres sortis sur sa grande sœur et de nombreux portages de jeux tiers du fait de son matériel plus puissant, la Nintendo Switch 2 n'était pas trop à plaindre niveau vidéoludique à sa sortie en juin, sauf peut-être s'agissant de véritables nouveautés. C'était en revanche une autre histoire s'agissant des applications, pas très nombreuses et de surcroît assez peu utiles. Mais cela pourrait changer très bientôt pour l'une d'entre elles, de surcroît particulièrement demandée par les utilisateurs.

Une application bientôt Tubée sur Nintendo Switch 2 ?

En attendant les prochains gros jeux à venir sur Nintendo Switch 2 dans les prochains mois, dont Mario Tennis Fever dans quelques semaines, la dernière console du géant japonais pourrait aussi accueillir prochainement une application particulièrement populaire, qui n'a malheureusement pour elle pas réussi à être disponible sur celle-ci dès sa sortie en juin dernier, afin de regarder des vidéos sur la machine hybride. On parle bien évidemment de YouTube.

Sa présence sur la console de Nintendo a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses demandes depuis ce temps-là, en témoignent différentes déclarations des principaux intéressés. En juin dernier, la page officielle de l'équipe YouTube annonçait notamment « travailler avec Nintendo pour rendre YouTube disponible prochainement sur Nintendo Switch 2 ». En octobre, l'équipe YouTube réitérait son souhait de proposer l'application sur la console « prochainement ». Malheureusement, l'application se fait toujours attendre, mais il semblerait que l'attente touche à sa fin, puisqu'elle pourrait arriver très bientôt.

C'est en tout cas ce qu'a avancé récemment Koytek Wattenberg Media dans sa propre vidéo sur YouTube, également relayée par des utilisateurs sur Reddit. Selon lui, l'application YouTube devrait en effet sortir sur Nintendo Switch 2 courant février. Cette information proviendrait d'un modérateur du serveur Discord officiel de YouTube, et donc à prendre des pincettes en attendant une confirmation officielle de la part des autorités compétentes. Les utilisateurs espèrent en tout cas enfin voir l'application arriver sur la console avant mars.

Source : Koytek Wattenberg Media sur YouTube