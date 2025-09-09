Nintendo n’a peut-être toujours pas officialisé la tenue de son Nintendo Direct pour cette semaine, mais à ce stade, il commence à être difficile d’ignorer toutes les rumeurs qui s’accumulent à droite à gauche. En effet, il n’y a pas plus tard qu’hier, nous vous parlions du fait qu’un trio de jeux Nintendo Switch 2 tournant autour du chiffre « 7 » devrait être de la partie, bien que nous ne sachions pas encore lesquels exactement. Mais au milieu de toutes les théories partagées, l’une d’elles semble aujourd’hui plus que jamais se confirmer.

Resident Evil 7 serait l’un des jeux du Nintendo Direct

De Final Fantasy 7 Remake Integrade à 007 First Light, en passant par Call of Duty Black Ops 7, Paper Mario 7 ou encore Resident Evil 7, les internautes ont été nombreux à y aller de leur petite idée sur la question. Et visiblement, tout porte à croire que ce dernier est effectivement l’un des trois jeux attendus pour ce Nintendo Direct. « Capcom va définitivement montrer de l’horreur – vous savez tous laquelle » a par exemple déclaré Attack The Backlog, créateur de contenus spécialisé autour de Nintendo, dans un message publié sur X.

Une déclaration qui semble désormais avoir d’autant plus de poids qu’elle a depuis été reprise par Nash Weedle, un insider reconnu, qui y est allé de son petit grain de sel en ajoutant : « Tout ce que je peux dire, c’est que si vous l’avez, restez à l’écart ». Enfin, cerise sur le gâteau, un internaute a ensuite affirmé que tous deux avaient aimé son tweet parlant de Resident Evil 7, ce qui tend à donner encore plus de force à cette rumeur. « MERCI, MERCI, MERCI DE CONFIRMER QUE C’EST [RESIDENT EVIL 7] » a-t-il d’ailleurs répondu sous le tweet de Weedle.

Capcom de nouveau en force à l’événement ?

À ce stade, précisons néanmoins que tout ceci reste évidemment à prendre avec des pincettes. Même si, disons-le clairement, connaissant Capcom et son grand amour pour les portages, l’arrivée de Resident Evil 7 sur Nintendo Switch 2 n’aurait absolument rien d’une surprise. Après tout, à l’instar d’IO Interactive avec Hitman, on imagine mal l’éditeur se priver de la possibilité d’offrir enfin une version native du jeu à son public, la première Switch n’ayant eu droit, faute de puissance, qu’à une version cloud de ce dernier.

D’ailleurs, au-delà de Resident Evil 7, Capcom pourrait même aller jusqu’à proposer des versions natives de Resident Evil 2, 3 et Village sur Nintendo Switch 2, en plus d’officialiser l’arrivée de Resident Evil 4 sur la console. Mais cela ne reste que de la pure spéculation, cela va sans dire. Car si la présence de Resident Evil 7 semble aujourd’hui se confirmer pour ce futur Nintendo Direct, rien ne dit que les autres opus seront également de la partie. Réponse, si tout se passe bien, d’ici la fin de la semaine.