Entre son potentiel catalogue et ses performances techniques, la prochaine console de Nintendo fait déjà beaucoup parler. Il faut dire que celle que nous appelons « Nintendo Switch 2 », en attendant que son nom officiel soit dévoilé, est particulièrement attendue, la Switch actuelle ayant atteint ses limites.

Nous savons déjà que Nintendo compte annoncer cette future machine pendant l'année fiscale en cours. Elle est donc bien en passe de se concrétiser. Les rumeurs grossissent donc sans cesse à propos du matériel qu'elle embarque. Et, justement, de nouvelles informations nous en apprendraient encore sur ses capacités, apparemment plus puissantes qu'on ne pourrait le croire...

La Nintendo Switch Oled est une version améliorée de la Switch standard. Mais, elle n'offre pas de meilleures performances.

La « Nintendo Switch 2 » aussi performante que la concurrence ?

Les experts de Digital Foundry ont apparemment eu de nouvelles informations — qu'ils rappellent être parfaitement publiques si vous souhaitez les chercher — à propos de la prochaine console de Nintendo. À nouveau, il semblerait que le constructeur parte véritablement sur une nouvelle itération qui reprendrait les bases établies par la Switch actuelle pour en proposer une version plus puissante et optimisée, à défaut de partir sur quelque chose de complètement nouveau.

Comme cela est évoqué depuis plusieurs mois, Digital Foundry avance que cette « Switch 2 » profiterait bien de meilleures performances. Cette fois-ci, le média évoque 12 GB LPDDR5X RAM, soit le triple que la Switch originale de 2017. Mais, le plus intéressant ici, c'est que cela élèverait la Switch au niveau d'une Xbox Series S et ses 10 GB de RAM.

Cela permettra de palier le NVIDIA DLSS, qui demande beaucoup de mémoire vive. Dès lors, les experts estiment que que la résolution de sortie serait bien meilleurs. Ce serait notamment un gain visuel considérable pour jouer sur le téliviseur, en mode docké. Sommes-nous en passe d'arriver à une réorganisation du marché des consoles, réparti entre les grosses machines (PS5 et Xbox Series) et des consoles un peu moins performantes (Xbox Series S et Nintendo Switch) ?