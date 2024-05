Pour la première fois, Big N a parlé ouvertement de la Nintendo Switch 2. Est-ce qu'elle s'appellera réellement comme cela ? Ou plutôt Super Switch comme un clin d'oeil à la mythique SNES ? Les paris sont ouverts et la réponse devrait être apportée d'ici mars 2025. Le constructeur japonais ayant annoncé qu'il y aurait enfin une annonce « concernant le successeur » de la plateforme actuelle. Pendant ce temps, les rumeurs sur la puissance ou les jeux disponibles inondent la Toile. Prêts pour une nouvelle expérience à plusieurs ?

Une franchise emblématique familiale sur Nintendo Switch 2 ?

Les informations récemment rassemblées par l'insider Midori ont révélé une possible sortie officielle de The Legend of Zelda Breath of the Wild Remastered. Pour rappel, à l'origine, la rumeur veut que Big N ait présenté en toute discrétion sa Nintendo Switch 2 avec une démo 4K 60fps de BOTW, sans temps de chargement, à quelques professionnels. Ce potentiel remaster pourrait être accompagné de portages tels que ceux de FF7 Remake, Visions of Mana et d'une trilogie Bayonetta retapée avec les spécificités de la nouvelle machine. Après cette révélation sur l'hypothétique existence de Zelda Breath of the Wild Remastered, Midori a fait une autre déclaration qui pourrait concerner la Nintendo Switch 2.

« Un jeu est en développement chez Nintendo sous le nom de code de Banquet. Il s'agit d'un titre qui semble être en cours de conception chez NDCube et le studio SmileBoom » a t-il indiqué sur son compte X. C'est très énigmatique, mais en fouillant, les forums de ResetERA ont déjà découvert des indices précieux. NDCube est connu pour avoir travaillé sur la licence Mario Party, notamment Super Mario Party et Mario Party Superstars, tandis que SmileBoom a fait office de studio de soutien sur ces jeux. Alors un nouvel épisode est-il en route ? C'est en tout cas la franchise la plus forte de NDCube, comparé à leurs autres productions Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics​ et Everybody 1,2 Switch​.

Ou sur la console actuelle ?

En revanche, le fait qu'il s'agisse ou non d'une exclusivité Nintendo Switch 2 est moins évidente. Il est certain qu'un nouveau Mario Party pour le lancement de la prochaine console serait une belle cartouche familiale à jouer. Mais cela pourrait aussi être l'un des derniers titres Nintendo Switch. Au mois de juin, il y aura un Nintendo Direct pour les jeux AA / AA. Le constructeur prendra la parole « pour annoncer la gamme de logiciels Switch pour le second semestre 2024, mais cela n’inclura pas le modèle successeur. Ne vous méprenez pas ». Rendez-vous le mois prochain pour peut-être faire toute la lumière sur cette découverte.