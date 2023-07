À force d'apparaître dans la catégorie « Rumeurs » depuis des semaines, il serait temps que la Nintendo Switch 2 soit officialisée pour mettre fin aux nombreux bruits de couloir plus ou moins crédibles. Car récemment, la console a même été évoquée par Microsoft lors d'un audit pour le rachat d'Activision Blizzard. La firme américaine a en effet laissé entendre que Nintendo allait reprendre son concept de machine hybride.

Et depuis quelques heures, c'est une fuite d'une toute autre ampleur qui fait réagir. Les premiers clichés de la Nintendo Switch 2 auraient leaké. Vraiment ?

Les premières images de la Nintendo Switch 2 ?

Maintenant que Sony et Microsoft ont sorti leur console de nouvelle génération, tout le monde a les yeux rivés sur Big N et sa Nintendo Switch 2. Un nom absolument pas officiel, mais faute de mieux, c'est l'appellation la plus parlante. Mais ce silence, dans le fond tout à fait normal puisqu'il revient au constructeur d'estimer le bon moment pour révéler sa prochaine console, alimente les rumeurs et les leaks.

Et justement, il s'avère que les premières images de la Nintendo Switch 2 auraient été dévoilées à l'avance. Non pas par l'intermédiaire de la société japonaise, mais via une fuite. Les clichés, visibles plus bas, montrent plusieurs choses. Premièrement, l'entreprise aurait choisi de garder la dénomination actuelle, en y accolant un simple « 2 ». Deuxièmement, il n'y aurait plus de dock mais plutôt un socle plus discret et qui serait relié à la télé. Enfin, troisièmement, le concept de Joy-Con serait encore de la partie, mais avec des modifications. Ils semblent logés à l'intérieur d'un support pour une meilleure maniabilité.

Une fois qu'on a commenté tout cela, il nous faut malheureusement vous expliquer que cela n'est qu'un immense fake. Le fait que Big N appelle sa console Nintendo Switch 2 est déjà un indice en soi. Ensuite, le design de la machine et de ses manettes fleurent bon le truc bricolé « à la va-vite » pour réaliser un fake. Même si on peut reconnaître un minimum d'effort fourni. D'ailleurs, ces images proviendraient des forums de Famiboards, et là-bas, elles sont vendues comme des mockups. Une vision d'artiste sur un produit encore inexistant.

Les fans se moquent et s'énervent

Sur Twitter, ce faux leak Nintendo Switch 2 énerve autant qu'il amuse. « Si vous avez plus de 13 ans et pensez réellement que c'est une fuite sur la Switch 2, vous devriez être placé sur une liste de surveillance du FBI » peut-on lire. « Je suis déjà fatigué par tant de fuites horribles » s'exclame une autre personne. Pendant que la majorité souligne l'absurdité de toute cette affaire, d'autres la tournent en dérision avec leurs propres images de la Nintendo Switch 2. Attention les yeux !

Ce premier faux leak risque d'être le premier d'une très longue série, mais certains seront peut-être plus bluffants que d'autres. Rappelez-vous celui qui avait été créé par un français pour la Nintendo NX - le nom de code de la Switch. D'après le journaliste Jeff Grubb, la Nintendo Switch 2 pourrait être annoncée fin 2023 ou début 2024, avec un lancement l'année prochaine.

Hongzhun, une structure appartenant au groupe Hon Hai Technology (Foxconn) qui fabrique des boitiers métalliques, a affirmé que la Nintendo Switch 2 serait disponible pour début 2024. Mais attention, ce serait une sortie durant la prochaine année fiscale, donc à partir d'avril 2024 seulement. Si Hongzhun semble si bien renseigné, c'est que le fabricant a accepté une commande qui concernerait la console de Big N. C'est que la société a déclaré en tout cas.