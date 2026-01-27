De très bonnes nouvelles pourraient arriver dans les mois à venir pour les joueurs de Nintendo Switch 2. Trois gros jeux auraient leaké, y compris le GOTY 2025.

Bien connu sur YouTube pour ses vidéos détaillées qui s'attardent sur la stratégie de Nintendo et des annonces qui ne tardent généralement pas à arriver, l'insider Nate the Hate fait encore parler de lui ces derniers jours concernant la Nintendo Switch 2. Le créateur de contenu a publié une vidéo il y a quelques heures, dans laquelle il revient pendant plus d'une heure et demi sur ses prédictions 2026 pour l'éditeur japonais. Et surprise, les mois à venir pourraient être synonymes de bonnes nouvelles pour les fans de Nintendo : 3 énormes jeux auraient leaké, et on y trouve même un certain GOTY 2025.

Trois énormes RPG auraient leaké pour la Nintendo Switch 2

Publiée dans la soirée du 26 janvier et depuis relayée par de nombreux médias et créateurs de contenu, la vidéo revient donc sur plusieurs éléments importants. Nate The Hate s'attarde d'abord sur l'annonce vraisemblablement imminente d'un prochain Nintendo Direct en février, puis revient sur plusieurs titres majeurs dont le portage sur Nintendo Switch 2 aurait leaké.

On peut notamment y apprendre, d'après ses sources, qu'un portage de Metaphor ReFantazio serait en préparation pour la Nintendo Switch 2. La nouvelle n'aurait rien d'étonnant, puisque des rumeurs se font déjà entendre depuis plusieurs mois dans l'industrie concernant le RPG d'Atlus sorti en 2024. Si les nouvelles se faisaient rares en 2025, on pourrait donc très bien réentendre parler de ce grand RPG durant l'année à venir, qui n'aurait aucun mal à tourner sur la dernière console de Nintendo.

La vidéo originale de Nate The Hate, publiée en anglais

Le GOTY 2025 bientôt sur la console ?

Les deux leaks suivants concernent cependant d'autres jeux très appréciés et attendus, dont le GOTY 2025. C'est en effet le nom d'un certain Clair Obscur Expedition 33 que l'on peut entendre dans sa vidéo, lié à une potentielle annonce sur Nintendo Switch 2. C'est une sortie qui ferait sens au vu du succès tonitruant du RPG de Sandfall Interactive, qui raflait neuf récompenses lors de la dernière cérémonie des Game Awards. De plus, Guillaume Broche, le directeur créatif du studio montpelliérain, manifestait en mai 2025 son intérêt pour une version Switch 2 de Clair Obscur Expedition 33, qui pourrait être envisageable maintenant que le studio jouit de nouvelles ressources suite au succès du jeu. Toutefois, rien d'officiellement confirmé pour l'instant.

Dans la dernière partie de sa vidéo, Nate The Hate se penche également sur le cas de Final Fantasy 16, sorti fin 2024. Si rien n'a été officiellement dévoilé, l'insider explique que le succès commercial de FF7 Remake Intergrade pourrait jouer un rôle crucial dans l'arrivée (ou non) de Final Fantasy XVI sur Nintendo Switch 2. Les ventes et la réception du remake sur Nintendo Switch 2 pourraient ainsi être déterminantes dans l'étude d'un portage de FF16 sur Switch 2. Et étant donné que Nate The Hate avait visé juste concernant l'arrivée de FF7 Remake sur Switch 2 et Xbox, c'est une piste qui pourrait avoir du sens.

Source : Nate the Hate