La liste des jeux de lancement de la Nintendo Switch 2 est bien garnie avec une vingtaine de titres prévus pour le Jour J. Parmi eux, il y a évidemment des portages dont Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Split Fiction... et bien d'autres. En termes de jeux produits par Big N, il faut s'attendre aux retours de The Legend of Zelda Breath of the Wild et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avec des versions remasterisées, tandis que Mario Kart World sera la vraie exclusivité à ne pas rater.

Une exclusivité Nintendo Switch 2 découverte

Le line-up de la prochaine console signée Nintendo est encore loin d'être complet et se dévoile de semaine en semaine. À priori, Ubisoft devrait massivement soutenir la console avec d'énormes jeux dont Star Wars Outlaws qui a déjà été confirmé pour une sortie au 5 septembre 2025. Il y aura donc de quoi faire et une nouvelle exclu d'un studio adoré a leaké avant l'heure. En raison d'un piratage d'Arc System Works, on apprend que le studio japonais spécialisé dans la baston travaille sur un nouveau jeu répondant au nom de code de « Watari ».

Ce jeu appelé « Watari » en interne serait uniquement développé pour la Nintendo Switch 2 selon les fuites, et arriverait dès cette année. En effet, une date de lancement au 25 novembre 2025 est mentionnée, même s'il est précisé que celle-ci n'est pas définitive. Enfin, le dernier détail sur cette exclu est qu'elle tourne sous Unreal Engine 5, plus précisément UE 5.4. On n'a malheureusement aucune autre information.

Qu'est-ce qui se cache derrière cette exclusivité Nintendo Switch 2 ? Il s'agira très certainement d'un nouveau jeu de baston puisqu'on parle tout de même du studio de Guilty Gear Strive, BlazBlue ou encore Dragon Ball FighterZ. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si cette exclu sera une franchise inédite, ou si elle se reposera sur quelque chose d'existant issu du catalogue d'Arc System Works. Si le jeu est dans les temps pour une sortie à l'automne sur Nintendo Switch 2, une annonce lors du Summer Game Fest 2025 est plausible.

Image de Guilty Gear Strive. Crédits : Arc System Works.

Source : X0X_LEAK.