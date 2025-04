Cette fois, ça y est, on n'est plus qu'à quelques heures de l'événement autour de la Nintendo Switch 2. En effet, on saura tout, ou au moins une grande partie des informations importantes. Dès ce mercredi 2 avril 2025, les joueuses et joueurs pourront suivre en live la révélation de la console et très probablement de ses jeux. Bien entendu, la rédac de Gameblog sera connectée sur cette diffusion pour vous tenir informé(es).

La Nintendo Switch 2 bientôt disponible à l'achat ?

Même si Big N est l'un acteurs de l'industrie du jeu vidéo qui parvient le mieux à garder ses surprises, pour une fois, c'est un peu plus compliqué et les secrets de la Nintendo Switch 2 sont visiblement éventés peu à peu. On en veut pour preuve les récents leaks sur la sortie et les jeux de lancement de Tom Henderson. Selon ses dires, le constructeur japonais a un plan en trois phases pour son line-up. Dans un premier temps, il devrait y avoir un focus sur les jeux first-party. Autrement dit les exclusivités Nintendo Switch 2 qu'on ne retrouvera pas sur PS5 ou Xbox Series X|S. Coucou Mario Kart 9 !

La deuxième phase, qui devrait démarrer à l'automne, est supposée mettre en lumière les jeux Nintendo Switch 2 tiers, avec des titres qui seraient disponibles vers octobre-novembre. Enfin, il y aurait une troisième phase en fin d'année, mais l'insider n'a pas communiqué de détails. En revanche, il a révélé une autre information de taille qui entoure la sortie de la console.

Si l'on en croit les rumeurs, la Nintendo Switch 2 pourrait être lancée au mois de juin. Dès lors, si ça se confirme, il faudra que la firme japonaise ne tarde pas à ouvrir les précommandes, et c'est ce dont il est question ici même. D'après Tom Henderson, qui a eu accès à des documentaires internes à un grand revendeur américain, les précommandes commenceraient quelques jours après la présentation du 2 avril 2025. Selon les documents qu'il a pu consulter, les précommandes devraient ainsi être ouvertes le 9 avril 2025, soit une semaine après le Nintendo Switch 2 Direct. Un compte à rebours jusqu'à l'ouverture des précommandes serait également prévu.

Une rupture de stock déjà pressentie ?

« Les revendeurs s'attendent à être à court d'unités de précommandes pour la Nintendo Switch 2 dès le premier jour. Alors même que Nintendo aurait sécurisé une grande quantité de consoles pour le lancement » a ajouté Tom Henderson. Vers une rupture de stocks quasi immédiate pour la machine ? Même si le constructeur japonais avait déclaré se préparer pour éviter par exemple les scalpers, un épuisement des stocks n'est pas à écarter. D'autant qu'à ce stade, on ne sait pas combien d'unités sont en production pour la sortie et les semaines suivantes.

La présentation officielle de la Nintendo Switch 2 devrait peut-être détailler davantage certaines fonctionnalités comme le partage de jeux avec les cartouches virtuelles, ou encore le mystérieux bouton « C » qui figure sur le Joy-Con droit. De votre côté, comptez-vous précommander la console ? Ou attendez-vous plutôt de voir les jeux qui seront disponibles jusqu'à la fin de l'année ?

Source : Insider Gaming.