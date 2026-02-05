La Nintendo Switch 2 s'ouvre à de plus en plus de genres et de jeux différents, et ça n'a pas pour déplaire aux joueurs. À quelques heures du premier gros Nintendo Direct de 2026, les discussions se multiplient au sujet des nouveaux jeux et des futurs portages. On se doute bien que l'année sera très chargée, mais on aimerait beaucoup savoir de quoi elle sera faite pour la console. Dernièrement, il se dit que l'un des blockbusters de 2024 pourrait faire une entrée remarquée sous peu sur la dernière console de Nintendo.

Un énorme jeu de 2024 bientôt sur Nintendo Switch 2 ?

On le sait maintenant, la Nintendo Switch 2 a les reins assez solides pour supporter de gros portages, mais arrivera-t-elle à faire de la place pour l'un des jeux événement de 2024 ? C'est une question que l'on peut désormais se poser puisqu'un informateur réputé pour viser juste vient de lâcher une petite bombe. Selon Nate the Hate, à qui l'on doit de nombreuses bonnes infos, Black Myth Wukong devrait arriver sur Nintendo Switch 2 prochainement.

S'il ne peut pas confirmer la présence du jeu au Nintendo Direct de ce 5 février 2026, il affirme que le jeu arrivera bel et bien sur la console. Comme le souligne Nate the Hate et son intervenant, voir débarquer Black Myth Wukong serait une petite prouesse pour la Nintendo Switch 2. Il faut dire que le jeu est déjà visuellement et techniquement très beau, mais aussi très nerveux. Il demandera très clairement à la Switch 2 de sortir ses tripes, mais au vu de la réussite du portage sur Xbox Series S, rien ne semble impossible.

S'il est réussi, ce portage pourrait en tout cas être un véritable carton. Black Myth Wukong s'est déjà vendu à plus de 25 millions d'exemplaires depuis son lancement en août 2024. Quand bien même la majorité de ses ventes se sont faites sur le sol chinois, le jeu est un franc succès et a même reçu plusieurs récompenses.

La licence Black Myth va d'ailleurs continuer, non pas avec Wukong, mais avec Zong Kui, un autre héros de la mythologie chinoise.

Source : Nate the Hate via Youtube