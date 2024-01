La Nintendo Switch 2 réserve peut-être une très belle surprise pour cette licence culte, et ça devrait faire plaisir aux fans. En plus, cette fois, c'est une rumeur plutôt crédible.

La Nintendo Switch 2 et les rumeurs, c'est une histoire de longue date. On ne compte plus le nombre de leaks qu'il y a eu à ce sujet, sans qu'aucune annonce officielle ne voit le jour. Big N semble garder ce secret bien au chaud, mais ça n'empêche pas la communauté de continuer à rapporter des nouvelles concernant la machine. La dernière en date nous explique qu'une franchise culte arrivera sur la console sous la forme d'une compilation. Si ça s'avère, ce sera une excellente nouvelle pour les fans.

Une compilation Bayonetta sur Nintendo Switch 2 ?

Vous connaissez sans aucun doute, ne serait-ce que de nom, la licence Bayonetta. C'est un peu la cousine éloignée de Devil May Cry, avec une bonne dose de violence et d'action saupoudré du charisme des personnages principaux. Le premier jeu de la série, qu'on doit à PlatinumGames, est sorti en 2009, et c'était déjà un carton plein. En 2022, on a accueilli le troisième opus sur Nintendo Switch, un petit bijou qui s'est décroché un 9/10 dans nos colonnes. Un spin-off a même vu le jour en mars 2023, c'est dire à quel point ça a du succès.

Mais alors, en quoi tout ça concerne la Nintendo Switch 2 ? En fait, le leaker NWeedle a fait une déclaration pour le moins inattendu. Selon lui, une trilogie Bayonetta va débarquer sur la nouvelle machine, venant regrouper les trois gros jeux de la série. Le seul qui serait donc mis à l'écart, c'est Cereza and the Lost Demon. Au menu, des graphismes améliorés, mais également des meilleures performances. Une telle description donne l'eau à la bouche, mais il ne faut pas prendre tout ce qui est dit pour argent comptant.

Pour cause, on reste dans le domaine de la rumeur. Néanmoins, NWeedle n'en est pas à son premier coup d'essai. Par le passé, il a déjà révélé l'existence de plusieurs titres comme Metroid Dread ou le remaster de Baten Kaitos. Par conséquent, il se peut qu'il dise la vérité, d'autant plus que ce ne serait pas si surprenant de la part de Nintendo. Celui-ci a mis au point plusieurs compilations dans le genre, comme la plus récente Another Code : Recollection. Mais comme toujours, il faudra patienter avant d'avoir le fin mot de l'histoire.

Pour les retardataires, un petit point s'impose sur ce qu'on sait à propos de la Nintendo Switch 2. Eh bien, le bilan risque d'être plutôt maigre. Actuellement, on n'a aucune date de sortie à se mettre sous la dent. Pour certains, comme le leaker technologique Ravengus, la firme japonaise viserait une arrivée pour début 2024. Sur le papier, ça paraît improbable, mais il ne faut pas oublier les propos de Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo.

En effet, ce dernier avait annoncé que le délai entre l'annonce et la sortie de la console serait court. Un déploiement au cours de l'année fiscale 2024 fut évoqué, et ça doit débuter en avril prochain. Il faut bien évidemment prendre tout ça avec des pincettes, mais une chose est quasiment sûre : on va avoir des nouvelles de la Nintendo Switch 2 dans les mois à venir. Du moins, c'est ce qu'on espère, car l'attente commence à être vraiment longue.