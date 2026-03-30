La Nintendo Switch 2 cache bien son jeu, mais l'avenir de la console semble radieux si on se fie aux derniers leaks concernant certains nouveaux jeux à venir.

La Nintendo Switch 2 n'a même pas un an que, déjà, elle peut se targuer d'avoir trouvé son chemin vers des millions de foyers à travers le monde. Cette popularité n'en est probablement qu'à ses débuts, d'autant plus si les nouveaux leaks finissent par être avérés. De très belles nouveautés seraient à venir, dont certaines dans un avenir relativement proche. Ça promet, même si le constructeur aurait vraiment préféré que tout cela reste encore secret.

De très gros jeux tiers en prévision

La Nintendo Switch 2 pourrait accueillir sous peu de gros titres du milieu. Nous vous le rapportions tout dernièrement, deux jeux-tiers d'envergure seraient attendus prochainement sur la console hybride. D'une part, Devil May Cry 5, le dernier beat'em all en date de la licence iconique de Capcom. D'autre part, Hell is Us, un jeu d'action-aventure de Rogue Factor qui a fait une sortie remarquée par la critique en septembre 2025.

À ces deux jeux, un troisième vient s'ajouter. Pas de fuite cette fois, mais une confirmation bien officielle via l'Entertainment Software Rating Board (ESRB). L'organisme de classification nord-américain, équivalent du PEGI européen, a dernièrement rendu son évaluation pour le futur jeu d'horreur ultra-violent Clive Barker's Hellraiser: Revival. Or, dans la liste des plateformes, nous retrouvons la fameuse Nintendo Switch 2. Cela dit, les jeux-tiers ne seraient pas les seules nouveautés en vue.

D'énormes exclusivités à venir sur Nintendo Switch 2

Le constructeur et éditeur japonais aurait des projets de taille pour 2026 et 2027. Selon l'insider réputé Nate the Hate, de très grosses exclusivités devraient faire leur retour en bonne et due forme sur la Ninteno Switch 2, y compris certaines disparues depuis des années. En l'occurrence, voici les jeux dont il aurait entendu parler :

Nintendo Switch Sports : un nouveau jeu reprenant la formule maintenant traditionnelle pour 2026.

: un nouveau jeu reprenant la formule maintenant traditionnelle pour 2026. Pikmin 4 : une Nintendo Switch Edition du dernier épisode.

: une Nintendo Switch Edition du dernier épisode. Star Fox : un jeu inédit dans le style des anciens.

: un jeu inédit dans le style des anciens. Super Mario : un nouvel épisode en 3D pour l'année 2027.

: un nouvel épisode en 3D pour l'année 2027. Xenoblade Chonicles 2 : un portage sous forme de Nintendo Switch 2 Edition.

2 : un portage sous forme de Nintendo Switch 2 Edition. Zelda Ocarina of Time : un remake pour la fin d'année 2026

En tout, ce serait donc 9 nouveaux jeux qui se seraient confirmés pour certains et auraient leaké pour les autres. La liste est plutôt incroyable, d'autant plus au regard des exclusivités cités. Mais ces révélations risquent de ne pas plaire du tout à l'éditeur. Kit, un ancien de la branche américaine, a d'ailleurs réagi sur ses réseaux. En plus de souligner le fait que « Nintendo a un énorme problème de leaks qu'il ne semble pas en mesure de résoudre », il risque d'être furieux que sa tradition du secret soit ainsi malmenée.