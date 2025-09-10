La Nintendo Switch 2 commencent seulement à vous faire vivre de belles aventures. Son catalogue, ainsi que celui de sa grande sœur, ne tardera pas à accueillir tout un tas de jeux prometteurs. Des licences très appréciées vont à nouveau se montrer dans très peu de temps, y compris une exclusivité qui va enfin faire son grand retour chez la firme de Kyoto. Nous avons la date !

Les futurs jeux de la Nintendo Switch 2 vont bientôt se montrer

Après les grandes conférences de l'été, les éditeurs enchaînent pour la rentrée. La Nintendo Switch 2 a déjà eu droit à des prises de paroles diverses ces trois derniers mois, entre Nintendo Direct et présentations consacrés à un jeu ou une franchise spécifique. Elle sera de nouveau sous les feux des projecteurs à la fin du mois, notamment grâce à une exclu dont le retour est très attendu.

En effet, Level-5, connu pour ses jeux en tous genre mais toujours avec une esthétique proche du manga et de la japanimation, donne rendez-vous aux joueuses et joueurs pour la grande convention de septembre : le Tokyo Game Show. Le studio japonais sera présent pour présenter trois de ses prochains gros jeux : Inazuma Eleven Victory Road, Fantasy Life i : La Voleuse de temps et, pour finir, la fameuse exclusivité Nintendo Switch 1 et 2, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur.

Ainsi, Level-5 présentera ses nouveautés à venir pour le dernier Fantasy Life i, sorti au printemps dernier. Mais, ce que beaucoup attendent, ce sont les prochaines informations sur ses futurs jeux. D'autant plus que le studio prévoit de donner des nouvelles sur les deux plus grosses licences de son catalogue, Inazuma Eleven et Professeur Layton. Celles-ci profiteront même d'une démo jouable sur Nintendo Switch 2 à l'occasion du Tokyo Game Show !

Après son apparition à la conférence de présentation de la Nintendo Switch 2 en avril, le nouveau Professeur Layton donne enfin de ses nouvelles. Resté longtemps dans le silence, il tarde aux fans d'en découvrir enfin davantage sur cette exclusivité très attendues des consoles hybrides de la firme de Kyoto. Qui plus est, il est toujours prévu pour 2025. Dès lors, nous pouvons avoir enfin une précisions sur sa date de sortie à l'occasion de la convention japonaise qui se tiendra du 25 au 28 septembre 2025.