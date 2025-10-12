Cela ne paraît peut-être pas à première vue, mais Bloober Team est définitivement l’un des studios les plus prolifiques de l’industrie. Il suffit d’en voir le palmarès sur les dix dernières années pour s’en rendre compte : de Layers of Fear à Cronos: The New Dawn, en passant par Silent Hill 2, Blair Witch ou encore The Medium, l’équipe polonaise ne chôme assurément pas. Et malgré ses nombreux projets, elle n’en oublie pas pour autant celui qui lui a permis de se faire un nom dans le milieu des jeux d’horreur : Layers of Fear.

Layers of Fear reviendra bientôt sur Nintendo Switch 2

En effet, pour beaucoup de joueurs, c’est avec la sortie de ce titre aussi réussi que terrifiant que tout a commencé en 2017. Et l’arrivée de Layers of Fear 2 en 2019 a beau avoir fait un peu moins de bruit, cela n’a pourtant pas empêché le public d’y retourner avec plaisir en 2023, lorsque Bloober Team a décidé de revisiter les deux jeux dans une nouvelle compilation baptisée Layers of Fears. Il s’avère d’ailleurs que celle-ci n’a pas encore tout à fait dit son dernier mot, puisqu’elle reviendra très prochainement sur Nintendo Switch 2.

Baptisée « Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition », celle-ci permettra ainsi à des millions de joueurs supplémentaires de s’essayer à la série phare de Bloober Team, dans une version portable dont on attend encore de découvrir les premières images. Cela ne devrait néanmoins pas trop tarder, puisque le titre arrivera sur la machine de Nintendo dès cette année, à une date qui reste pour l'heure à préciser. Notez en revanche que cette nouvelle version de Layers of Fear ne semble destinée à voir le jour qu’au format numérique.

Quant au fait de savoir si l’on peut s’attendre à quelques nouveautés pour l’occasion, là encore, Bloober Team n’en a pas dit plus. De fait, même si un nom comme « The Final Masterpiece Edition » pourrait laisser penser que celle-ci possède des choses en plus, il vaut mieux partir du principe qu’il ne s’agira de rien de plus que d’un portage pour la Nintendo Switch 2. D’autant plus que, comme nous le savons, l’équipe polonaise est déjà très occupée sur de nombreux projets, ce qui limite forcément ses ressources. À voir le moment venu, donc.

