La Nintendo Switch 2 sera un immense carton, on le sait, mais apparemment on n'imagine pas encore à quel point ça s'annonce historique. Big N met le paquet, mais il est possible que ça ne suffise pas tant le nombre de demandes est déjà très élevé. C'est du jamais vu !

PlayStation et Xbox sont en duel depuis la nuit des temps, la Nintendo Switch 2 s’apprête à terrasser toute la concurrence , comme avec la première Switch finalement. Puisque pendant que les deux géants se tirent la couette, Big N de son côté cartonne et tout ce qu’il touche se transforme en or. La Nintendo Switch est un succès colossal, au mois de février 2025, on comptait plus de 150 millions de consoles en service (toutes versions confondues) c’est titanesque et bien au-dessus des PS4, PS5 et autres Xbox Series. D’après les estimations, la Nintendo Switch 2, extrêmement attendue malgré les différentes incompréhensions et petites polémiques, devrait exploser tous les records.

Des records de précommandes encore jamais vus pour la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 sera commercialisée dès le 5 juin prochain avec plus d’une dizaine de titres à son lancement, sans compter la rétrocompatibilité et les mises à niveau déjà prévues pour certains titres phares. Malgré les polémiques entourant son prix, ses accessoires ou encore les bizarreries autour des jeux physiques, les précommandes explosent et promettent déjà un lancement qui restera dans les anales. Le revendeur FNAC affirme que chez lui, les précommandes de Nintendo Switch 2 pulvérisent tous les records, c’est du jamais vu et c’est même « historique » d'après Charlotte Massicault, directrice de la branche gaming chez la FNAC qui s'est entretenu avec nos camarades de chez Frandroid. Sur l’archipel, Nintendo lui-même affirmait qu’il y avait déjà plus de deux millions de consoles précommandées, un record absolu qui surpasse absolument toutes les attentes. Tout le monde s’attendait à un contre, mais pas qu’il soit aussi important.

Charlotte Massicault précise par ailleurs que si la console se vend bien, les accessoires aussi, notamment la petite caméra spécialement conçue pour faire fonctionner les nouvelles fonctionnalités de la machine. Pour la directrice de la branche gaming, le profil des joueurs a quelque peu changé. On voit ici que ce sont des joueurs plus habitués qui cherchent à compléter l’écosystème entier et non pas se contenter que de la Nintendo Switch 2.

Une rupture de stock à la sortie de la nouvelle console de Nintendo ?

Se pose alors la question du stock. Faut-il craindre une rupture de stock ? Selon les analystes de Bloomberg, Nintendo devrait être en mesure de produire entre 6 et 8 millions de consoles d’ici le lancement le 5 juin prochain. Big N se préparerait déjà à un lancement colossal. Charlotte Massicault affirme de son côté être plutôt « confiante au niveau des allocations du marché français », mais pense qu’il y aura certainement des tensions durant les premières semaines du lancement. Elle précise toutefois que toutes les précommandes seront bien entendu honorées le jour J.

Selon les analystes de Bloomberg, il se pourrait que la Nintendo Switch 2 pulvérise les records de lancement de PlayStation dont les consoles PS4 et PS5 s’était vendu à plus de 4, 5 millions d'unités sur les deux premiers mois de commercialisation. En plus de Bloomberg, plusieurs autres analystes du milieu s’accordent à dire que la Nintendo Switch 2 pourrait être le plus grand lancement de console de l’histoire. 2025 pourrait être une année impressionnante. Rendez-vous le 5 juin pour en avoir le cœur net.

