Vous allez avoir des étoiles plein les yeux. La Nintendo Switch 2 va accueillir sous peu un nouvel événement permettant à ses abonnés de tester gratuitement sa prochaine grosse exclusivité avant même sa sortie. Les dates exactes viennent tomber ainsi que le contenu qui sera accessible. C'est une opportunité en or de vous faire la main et de prendre la température.

La Nintendo Switch 2 vous donne un ticket pour entrer en piste

Hier se tenait la nouvelle conférence de Nintendo. Cette fois encore, l'éditeur a proposé un focus d'une heure sur l'une de ses futures exclusivités à destination de la Switch 2. En l'occurrence, il nous a présenté une tonne de détails supplémentaires sur Kirby Air Riders, le second jeu de course dans l'univers de Dream Land. Au sortir de cette présentation, une dernière surprise attend les fans avant la sortie !

La firme de Kyoto est bien motivée à faire de ce Kirby Air Riders un titre phare de sa console. Après deux conférences dédiées, elle annonce une démo événement ouverte à tous les abonnés sur Nintendo Switch 2, le « Global Test Ride ». Il vous permettra de découvrir trois modes de jeu donnant un bel aperçu de ce que l'expérience vous réservera :

Air Ride : des courses classiques en ligne et hors ligne sur trois circuits différents.

: des courses classiques en ligne et hors ligne sur trois circuits différents. City Trial : des affrontements jusqu'à 16 joueurs en ligne sur l'île Skaïa qui vous réserve une tonne de défis.

: des affrontements jusqu'à 16 joueurs en ligne sur l'île Skaïa qui vous réserve une tonne de défis. Leçons : pour vous exercer au pilotage et vous faire la main sur les bolides.

© Nintendo France.

La démo de Kirby Air Riders sera disponible à partir du vendredi 7 novembre 2025, dans l'après-midi. Si le mode Leçons sera accessible en continu, les deux autres ne pourront s'expérimenter qu'à des horaires spécifiques, les 8, 9, 15 et 16 novembre. Si vous avez précommandé le jeu, vous pourrez porter un accessoire bonus (un chapeau de cowboy) pendant toute la durée de l'événement.

Un abonnement au Nintendo Switch Online et une connexion internet sont nécessaires pour pouvoir prendre part au Global Test Ride. Notez enfin que Kirby Air Riders est une exclusivité Switch 2. Vous ne pourrez donc pas tester la démo “gratuitement” sur l'ancienne console hybride, même en étant abonné. Mais si vous êtes bien en possession de la nouvelle console, alors c'est une occasion en or de vous faire une idée avant la sortie du jeu, le 20 novembre 2025.

© Nintendo France.