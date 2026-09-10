La Nintendo Switch 2 va officiellement avoir le droit à son portage de Kingdom Come Deliverance 2, qui est ni plus ni moins que l'un des meilleurs RPG de la décennie.

Warhose et Deep Silver ont créé la surprise lors du dernier Nintendo Direct, annonçant le portage du RPG événement Kingdom Come Deliverance 2 sur Switch 2. Pour l'occasion, le jeu sortira en 2027 dans une édition Royale inédite comprenant tous les DLC narratifs et des skins additionnels. Découvrez tous les détails sur ce GOTY de 2025.

Kingdom Come Deliverance 2 arrive officiellement sur Nintendo Switch 2

Le Nintendo Direct d'hier était royal, littéralement. Warhorse Studios a dévoilé une nouvelle édition de Kingdom Come Deliverance 2, le RPG médiéval qui a fait sensation l'an dernier, à destination de la Nintendo Switch 2. Une fois encore, les éditeurs tiers prouvent leur envie d'investir cette console hybride et de s'offrir à un nouveau public.

Préparez-vous à plonger dans la peau de Henry, fils de forgeron devenu homme d'arme pour la noblesse, lancé dans une quête qui dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Mais la promesse de Kingdom Come Deliverance 2 dépasse largement l'histoire principale. La richesse du jeu réside dans sa dimension RPG très poussée : personnalisez Henry, vivez votre vie dans l'Europe médiévale du XVᵉ siècle dans un vaste monde ouvert où vos actions ne passeront pas inaperçue.

Warhorse a en plus prévu de vous proposer l'expérience complète sur Nintendo Switch 2. Kingdom Come Deliverance sortira sur la console hybride avec la Royal Edition. Celle-ci comprend plusieurs skins additionnels et tous les DLC déjà parus. On vous donne tous les détails juste après et la fenêtre de sortie.

Quel contenu contient KCD 2 Royal Edition ?

Kingdom Come Deliverance 2 Royal édition sera vraiment l'expérience la plus complète à ce jour. Le portage Nintendo Switch 2 promet d'aller au-delà du jeu de base en vous proposant directement les 3 DLC narratifs parus :

Jeu de base

3 DLC : Natures mortes Legacy of the Forge Mysteria Ecclesiae

Objets additionnels « Ensemble du Vaillant chasseur »

Lige de quête « Le blason du lion »

Plusieurs skins « Boucliers du passage des saisons »

Quelle est la date de sortie de Kingdom Come Deliverance 2 sur Nintendo Switch 2 ?

Kingdom Come Deliverance 2 sera vraiment l'une des prochaines sorties à ne pas louper sur Nintendo Switch 2. Le jeu a été nommé maintes fois lors des Game Awards 2025 mais a dû faire faire à la dure concurrence d'un certain Clair Obscur Expedition 33. Cela ne l'a toutefois pas empêché de décrocher les prix de « Jeu de l'année », « Meilleur jeu PC » ou encore « Meilleure narration » à d'autres cérémonies. Le rendez-vous est donné en 2027 sur la console hybride.