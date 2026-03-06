Dévoilé à la grande surprise générale lors du State of Play le mois dernier, Kena: Scars of Kosmora a fait l’effet d’une belle petite claque pour les joueurs PlayStation. Il faut dire qu’outre le fait qu’aucune rumeur n’est venue gâcher cette annonce en amont de l’événement, chose suffisamment rare de nos jours pour être soulignée, celle-ci a permis de rappeler à notre bon souvenir l’excellent Kena Bridge of Spirits sorti en 2021. Un premier opus qui, avant l’arrivée de son futur successeur, entend bien aller à la rencontre des joueurs Nintendo Switch 2.

Kena Bridge of Spirits s’annonce sur Nintendo Switch 2

En effet, si le titre d’Ember Lab avait initialement bénéficié d’une sortie en exclusivité sur PS4, PS5 et PC, il a depuis eu l’occasion de faire son arrivée sur Xbox One et Xbox Series, avec une version disponible depuis l’été 2024 sur les consoles de Microsoft. Et à l’aube de l’arrivée de Scars of Kosmora, lui aussi annoncé – pour l’instant ? – comme une exclusivité PS5 et PC, le studio a révélé que Kena Bridge of Spirits reprendra un peu de service pour aller à la rencontre des joueurs Nintendo Switch 2 dès le printemps 2026.

« Nous sommes incroyablement heureux de faire découvrir l’aventure de Kena à un tout nouveau public, en offrant aux joueurs la possibilité de vivre son histoire chez eux ou en déplacement grâce à la Nintendo Switch 2 » a déclaré Josh Grier, directeur des opérations chez Ember Lab. « En tant que premier titre de notre studio, le soutien et l’amour incroyables que Kena Bridge of Spirits a reçu au fil des ans a vraiment beaucoup compté pour notre équipe. Nous sommes ravis que davantage de joueurs puissent désormais s’immerger pleinement dans l’univers de Kena ».

Dès le printemps 2026, les joueurs Nintendo Switch 2 pourront ainsi découvrir le premier opus de la franchise dans sa version Anniversaire, qui comprend le DLC avec des pierres de charme supplémentaires, des épreuves de guide spirituel, de nouvelles tenues et un mode Nouvelle Partie +. De quoi faire ses premiers pas dans l’univers conçu par Ember Lab, donc, en attendant la sortie de Kena: Scars of Kosmora, qui est elle aussi annoncée pour cette année. La date exacte, en revanche, reste pour l’heure à définir par le studio.

Source : Ember Lab