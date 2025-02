Après le State of Play dédié à la PS5 hier soir, les regards peuvent désormais passer au constructeur suivant. Le prochain dont on attend une conférence en bonne et due forme, c'est assurément Nintendo. Avec l'annonce officielle de la Nintendo Switch 2, on attend impatiemment des détails. Mais, d'ici à la prochaine prise de parole de Big N, on peut déjà se tourner vers les brevets qui fuitent çà et là.

Encore une innovation pour la Nintendo Switch 2 ?

Avant son annonce, les leaks suggéraient un boost de puissance pour la Nintendo Switch 2 par rapport à la première console. Maintenant qu'elle est bien réelle aux yeux de tous, de nouveaux détails transparaissent via des brevets plus officiels. Plus on en apprend à son sujet, plus il semblerait que cette nouvelle machine hybride soit prête à nous surprendre.

De fait, « hybride » serait vraiment le mot pour la Nintendo Switch 2. Plus ça va, plus ses fonctionnalités se diversifient. Avec sa vidéo de présentation, nous nous apercevions notamment que ses manettes, les Joy-Con, avaient été repensés pour être utilisés de la même façon qu'une souris d'ordinateur. Cependant, ce ne serait pas la seule nouveauté qu'ils nous réserveraient.

À présent que les Joy-Con sont aimantés avec Nintendo Switch 2, ils sont bien plus adaptables. Comme à l'ancienne, on pourra jouer avec en les détachant de la machine. Mais, la surprise, c'est qu'on pourrait également les brancher à l'envers. Ou, pour être plus précis, les inverser. Normalement, chaque manette correspond à un côté de la console. Or, un brevet présente un schéma sur lequel chacune a pris la place de l'autre.

Cette nouvelle fonctionnalité propre à la Nintendo Switch 2 interroge. À quoi pourrait-elle bien servir ? Elle pourrait permettre plus de confort pour la prise en main de certaines personnes. On pourrait aussi imaginer des jeux qui tentent de nous surprendre en nous faisant jouer à l'envers. Et en même temps, ce serait de fait un genre cheat code pour certains jeux qui nous font vraiment jouer des séquences la tête en bas, notamment du côté des platefomers. Une chose est sûre, la console a encore bien des secrets en réserve !

