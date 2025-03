Les rumeurs sur la Nintendo Switch 2 seront bientôt de l'histoire ancienne, et même très bientôt. En effet, on est plus qu'à semaine et un jour de la grande présentation promise par le constructeur japonais. Un évènement qui aura lieu comme d'habitude en ligne à l'occasion d'un Nintendo Direct le 2 avril 2025 à 15h00 (heure française). Tout est encore garder à secret et on ne sait pas ce que la société a prévu de montrer. On peut cependant s'attendre à l'officialisation de l'upscaling, de l'écran 120Hz voire pourquoi pas des jeux Gamecube via l'abonnement NSO.

La Nintendo Switch 2 veut s'offrir un grand nombre de jeux...

Si la présentation de la Nintendo Switch 2 devrait confirmer le prix, la date de sortie et au moins certaines fonctionnalités, il faudra bien parler des jeux de lancement. Surtout si la console est disponible peu de temps après cette nouvelle prise de parole. Là encore, il y a énormément de rumeurs et finalement peu voire pas du tout d'annonces officielles. En vérité, seul Mario Kart 9 est une certitude au regard des extraits diffusés durant la première révélation de la machine, mais Big N n'a pour le moment pas dit un mot dessus. On ne peut par conséquent que se raccrocher aux rumeurs.

Suite à la confirmation de la date de sortie PS5 du jeu d'aventure Indiana Jones et le Cercle Ancien, le journaliste Tom Warren de The Verge a laissé entendre que le titre ainsi que d'autres productions Xbox pourraient débarquer sur Nintendo Switch 2 dès cette année et donc probablement à la sortie de la console. « La sortie d'Indiana Jones and the Great Circle sur PS5 fait partie d'un effort global de Microsoft visant à fournir plus de jeux Xbox sur les plateformes concurrentes. Microsoft a d'abord commencé à lancer d'anciens titres exclusifs à la Xbox comme Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded sur PS5 l'année dernière, et 2025 comprendra beaucoup plus de titres apparaissant à la fois sur PS5 et Nintendo Switch 2 ». La liste des jeux s'agrandirait encore et ça promet du lourd, d'autant qu'un énorme succès pourrait aussi être annoncé.

... dont le pokemon-like à succès Palworld ?

En plus d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, on peut imaginer un portage de Forza Horizon 5 qui débarque le 29 avril prochain sur PS5, voire de Starfield qui est supposé sortir sur PlayStation 5 et peut-être Nintendo Switch 2 en 2025. Un gros carton pourrait aussi finir par être lancé sur la machine : Palworld. Et ce n'est pas une rumeur. Non, cette fois l'information provient de John Buckley, directeur des communications chez Pocketpair, qui a été interrogé par IGN sur un éventuel portage Nintendo Switch 2.

« Nous n'avons pas encore vu ses caractéristiques techniques. Si c'est assez puissant [la Nintendo Switch 2], cela vaut la peine d'être envisagé à 100 %. Nous avons beaucoup optimisé le jeu sur Steam Deck, et nous en sommes très satisfaits. Il y a encore du travail à faire, mais nous sommes très satisfaits du résultat. Nous aimerions avoir le jeu sur davantage de machines portables, si possible ». Pour rappel, on avait précédemment dressé une liste de tous les jeux Nintendo Switch 2 qui auraient leaké, qui s'agrandit visiblement encore avec ces déclarations.

