Vous ne vous remettez pas du prix de Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 ? Le constructeur s'est exprimé sur le sujet et a tenté d'expliquer cette nouvelle hausse des tarifs.

On a pu tester et vous livrer notre avis sur la Nintendo Switch 2 au lendemain de la présentation complète qui a dévoilé tout un tas d'informations essentielles avant la sortie officielle de la console. Durant environ une heure, la firme japonaise a détaillé les nouvelles fonctionnalités de cette machine, mais a également fait la lumière sur les premiers jeux. Pour faire grimper le nombre de premiers acheteurs, le constructeur a confirmé que le prochain Mario Kart 9 sera disponible dès le lancement de la Switch 2. Une excellente nouvelle... sauf si on commence à parler du prix du jeu...

89,99€ pour Mario Kart World sur Nintendo Switch 2 ? Ça les vaut !

La Nintendo Switch 2 ne marquera pas une rupture avec la précédente console, mais se veut être une évolution d'un concept qui a extrêmement bien fonctionné pour le constructeur. Elle sera donc plus puissante, avec de nouvelles fonctionnalités sociales comme avec le bouton C ou l'option souris des Joy-Con, mais ça reste une machine hybride pour jouer chez soi ou à l'extérieur en nomade.

En revanche, il y a un point qui fâche un certain nombre de joueurs depuis le Nintendo Direct du 2 avril 2025, c'est le prix des jeux Nintendo Switch 2. Après que les tarifs soient passés de 69,99€ à 79,99€ sur PS5 et Xbox Series X|S, Big N franchit encore un cap avec des softs qui seront vendus jusqu'à 89,99€ à l'image du futur Mario Kart World. Des jeux trop chers ? Doug Bowser, le président de Nintendo of America, répond à la polémique dans un entretien avec le Washington Post.

« Ce que vous voyez ici, c'est une tarification variable. Nous regardons chaque jeu (Nintendo Switch 2), les coûts de développement, l'étendue et la profondeur du gameplay, la durée de vie et la rejouabilité. Beaucoup d'autres facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer le bon prix du jeu. Je pense donc que vous pouvez vous attendre à ce que les prix varient, et nous n'avons pas défini de modèle en particulier » a réagi Doug Bowser au sujet du prix de Mario Kart World. Tous les jeux Nintendo Switch 2 ne coûteront donc pas 89,99€, Donkey Kong Bananza en est la preuve, mais le prochain MK9 ne sera sûrement pas un cas isolé.

Source : The Washington Post.