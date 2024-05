Soyez rassurés, la Nintendo Switch 2 ne va pas changer la stratégie de Nintendo et c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. De quoi combler le petit cœur des fans.

Nintendo prévoit de lever le voile sur le successeur de Switch, la Nintendo Switch 2, d'ici mars 2025, une annonce attendue avec impatience par la communauté des joueurs et les investisseurs. Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a confirmé lors de la présentation des résultats financiers de l'année fiscale se terminant en mars 2024, que plusieurs détails concernant la nouvelle console sont déjà fixés, bien que la date précise de lancement reste encore indéterminée. Notamment au niveau des jeux physiques !

Une belle confirmation pour la Nintendo Switch 2

Une information particulièrement notable est la confirmation que la Nintendo Switch 2 continuera de supporter les jeux physiques, en plus des versions numériques. Cette décision va à l'encontre d'une tendance de plus en plus numérique dans l'industrie du jeu vidéo, mais reflète l'attachement de Nintendo à offrir une flexibilité maximale à ses utilisateurs. En parallèle, il est prévu que la part des ventes numériques continue de croître.

Les joueurs pourront également utiliser leur compte Nintendo existant avec la nouvelle console, ce qui témoigne de la volonté de Nintendo de faciliter la transition vers la nouvelle génération pour ses utilisateurs actuels. Bien que des détails précis sur le hardware n'aient pas été officiellement confirmés par Nintendo, des rumeurs circulent déjà, comparant les spécifications supposées de la Nintendo Switch 2 à celles du modèle Nintendo Switch OLED.

La version boite du jeu Tunic sur Nintendo Switch.

Pas pour tout de suite

Il a été spécifié que la nouvelle console, appelée Nintendo Switch 2 dans les médias et parmi les fans, serait dévoilée au plus tard en mars 2025, pendant l'année fiscale actuelle. Cette annonce ne signifie pas nécessairement que la console sera disponible immédiatement à la vente ; la date de mise sur le marché pourrait être ultérieure. Cependant, Furukawa a rassuré en indiquant qu'aucun goulot d'étranglement n'était prévu dans la production des puces, grâce à l'utilisation d'un processus de fabrication en 8 nm bien établi pour le composant ARM de la console.