La Nintendo Switch 2 était attendue de pied ferme et son grand Nintendo Direct risque de rester dans les esprits un bon moment. Malheureusement, ce ne sera pas spécialement pour les bonnes raisons. Si la machine est prometteuse, en témoigne nos premières impressions de la Nintendo Switch 2, il reste encore beaucoup de questions en suspens et les décisions de Nintendo qui entourent cette sortie ne sont clairement pas au goût de tous. Ce qui est le plus étonnant, c’est que l’éditeur contribue lui aussi à la fin des jeux physiques, lui qui en était le fervent défenseur, il n’y a pas encore si longtemps que ça.

Une très mauvaise nouvelle pour les jeux Nintendo Switch 2

Hier, si les fans étaient contents de voir que la Nintendo Switch 2 en avait tout de même dans le ventre avec notamment un très beau Mario Kart World, ils ont malheureusement rapidement déchanté. La raison ? La tarification des jeux ne passe pas du tout, oscillant entre 80 € et 90€ pour les exclusivités en version physique. Mais là où ça a carrément dérapé, c’est quand des détails ont été découverts peu après, sur le support officiel puis un peu partout. Il s’avère en effet que certains jeux physiques n’auront carrément pas le jeu. La cartouche ne servirait qu’à avoir le droit de le télécharger ce qui veut dire qu’il faudra obligatoirement une connexion internet et que sans ça, la cartouche ne sert strictement à rien du tout.

Une décision qui fait beaucoup réagir

Difficile d’imaginer comment c’est possible, d’autant plus que Nintendo est toujours passé pour un défenseur du format physique. Le public principalement visé en est d’ailleurs grand consommateur et les jeux ne décotent presque jamais. Non content de faire flamber les prix, on nous dit maintenant que certains jeux physiques seront tout simplement vides. La colère des joueurs ne s'est pas fait attendre et les réactions sont très, très nombreuses.

Quelques jeux comme Bravely Default Flying Fairy HD Remaster ou encore Street Fighter 6 ont déjà été confirmés comme étant des « jeux physiques sans jeux ». Les titres de la sorte seront heureusement marqués d’un message en bas de la boîte informant les consommateurs qu’il faudra télécharger le jeu une fois la cartouche insérée. Les jeux physiques mettent définitivement un pied de plus dans la tombe.

Histoire de calmer un peu les choses, il faut savoir que ce n’est pas totalement nouveau. La méthode a déjà été appliquée à des jeux de Switch 1, comme L.A Noire par exemple, sans oublier tous les jeux récents qui demandent presque systématiquement un patch day one pour être joués dans de bonnes conditions.

source : support nintendo