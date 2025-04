Depuis la grande présentation de la Nintendo Switch 2, plusieurs zones d’ombre restent à éclaircir, notamment en ce qui concerne les jeux physiques. Justement, on a aujourd’hui un début de réponse concret, et elle risque de ne pas plaire à tout le monde.

Les jeux Nintendo Switch 2 sur les cartouches oui ou non ?

À l’approche de la Nintendo Switch 2, les premières précommandes de jeux physiques ont été lancées au Japon. Et une tendance se confirme déjà : la plupart des titres tiers ne seront pas livrés sur cartouche. À la place, les joueurs trouveront dans la boîte... un simple code de téléchargement. Oui, vous avez bien lu.

Concrètement, plusieurs jeux proposés à la sortie de la Switch 2 arriveront en format physique, mais sans le jeu à l’intérieur. Enfin, pas vraiment. À la place de la cartouche, les éditeurs fourniront une carte avec un code. Il faudra donc télécharger le jeu via internet pour y jouer. Ce format concerne uniquement les jeux tiers, et à l’heure actuelle, Cyberpunk 2077 semble être le seul à échapper à cette logique. Les jeux estampillés "Nintendo Switch 2 Edition", eux, pourraient conserver un format cartouche... du moins pour l’instant.

© Nintendo.

Pourquoi ce choix ?

Comme l'explique l'analyste bien connu Daniel Ahmad, si les éditeurs optent pour ce format pour la Nintendo Switch 2, ce n’est pas pour frustrer les joueurs. C’est avant tout une décision économique, bien ancrée dans les réalités actuelles de l’industrie. D’abord, il faut savoir que les cartouches coûtent cher à produire, beaucoup plus que les disques utilisés sur d’autres consoles. Et plus un jeu est volumineux, plus le prix de fabrication grimpe. Résultat : produire une version physique complète devient vite peu rentable, surtout pour les titres tiers.

Autre point à considérer : la production de cartouches nécessite du temps, notamment lorsqu’il faut gérer plusieurs capacités de stockage. Cela complique la logistique et peut ralentir la mise sur le marché des jeux Nintendo Switch 2. À l’inverse, proposer un code de téléchargement dans une boîte, c’est rapide, simple et bien moins coûteux. C’est un compromis idéal pour les éditeurs qui souhaitent conserver une visibilité en magasin sans exploser leur budget. Et surtout, il ne faut pas oublier une réalité : la majorité des ventes de jeux se fait aujourd’hui en numérique. Le marché suit donc cette tendance. En clair, ce format hybride permet aux éditeurs de réduire les coûts sur Nintendo Switch 2 tout en maintenant une présence en rayon. Un choix pragmatique, certes… mais pas forcément au goût de tous.

Source : Daniel Ahmad