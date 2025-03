Nous sommes exactement à une semaine de la présentation détaillée de la Nintendo Switch 2. Après des mois, voire des années de bruits de couloir et autres spéculations, la nouvelle console hybride s'apprête à lever le voile sur ses spécificités et peut-être même ses premiers jeux. Le line-up fait d'ailleurs parler de lui en coulisses, avec de nouveaux leaks qui laissent entendre qu'un beau lancement nous attend.

Des jeux de premiers plans attendus sur Nintendo Switch 2

Qui dit nouvelle console, dit aussi nouveau catalogue. Avec des performances évidemment plus poussées que sa grande sœur, le public est très curieux de découvrir les titres que la Nintendo Switch 2 sera capable de faire tourner. Les jeux prévus font justement beaucoup parler d'eux, notamment du côté des éditeurs tiers. Mais, un nouveau leak vient supposément éclaircir les plans du constructeur japonais.

Tom Henderson d'Insider Gaming aurait eu l'occasion de discuter des détails du lancement de la Nintendo Switch 2 à l'occasion de la dernière Game Developers Conference (GDC) qui s'est achevée ce dimanche. D'après les échos qu'il aurait eus, le constructeur aurait pensé un planning bien huilé pour les jeux à la sortie.

De fait, Big N aurait mis en place un line-up en trois phases pour les premiers jeux de la console. Dans un premier temps, le constructeur donnerait la priorité aux titres first-party. Dès lors, le lancement de la console s'accompagnerait principalement de jeux Nintendo. Parmi les plus évidents, on s'attend à ce que Mario Kart 9 soit proposé dès le départ. Des portages pourraient aussi être de la partie, comme celui de The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Extrait de la vidéo de présentation de la Nintendo Switch 2. © Nintendo France

Toujours selon les sources d'Henderson, la deuxième phase démarrerait à l'automne prochain. L'arrivée des kits de développement serait préssentie au mois de juin prochain. Dès lors, cela confirmerait la fenêtre de sortie présumée de la console. Les studios tiers seraient elors en mesure de proposer leurs premiers jeux pour la Nintendo Switch 2 vers octobre-novembre. Tout un tas de rumeurs évoquent déjà de très gros jeux. On a par exemple entendu parler de Dragon Sparking Zero ou même de Doom the Dark Ages !

Enfin, la troisième phase de lancement du catalogue de la Nintendo Switch 2 couvrirait la période des fêtes de fin d'année. Le journaliste ne donne pas plus de détails. Néanmoins, on peut imaginer que ce sera alors le moment des grosses sorties, tous types d'éditeurs confondus. L'idée sera probablement de porter la nouvelle console avec force.

Étant donné que la Nintendo Switch 2 sera présenté la semaine prochaine, le 2 avril, tout cela devrait commencer à se préciser. D'autant plus certains médias auraient l'occasion de la prendre en main et de découvrir quelques jeux. En ce sens, il ne nous reste que quelques jours de spéculations avant d'avoir le cœur net sur le lancement de la future console.