La Nintendo Switch 2 et sa grande sœur vont bientôt accueillir un tas de nouveaux jeux gratuits pas comme les autres, mais il y a un gros hic pour en profiter.

Dans le cadre du dernier grand Nintendo Direct de ce vendredi 12 septembre 2025, la Nintendo Switch 2 et sa grande sœur ont eu droit à un florilège d'annonces pour de nouveaux jeux à venir. Parmi eux, un tas de jeux gratuits à venir sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel qui sortent grandement de notre ordinaire moderne, mais cette fois un abonnement au service ne suffira cependant pas pour en profiter.

Un tas de jeux gratuits virtuellement pas comme les autres à venir sur Nintendo Switch 2 et 1

Outre de tout nouveaux titres exclusifs ceux tirés de la franchise Mario comme Mario Fever ou Yoshi et le Livre Mystérieux, ou encore Fire Emblem Fortune's Weave, Metroid Prime 4 et Pokémon Pokopia à venir prochainement sur Nintendo Switch 1 et surtout Nintendo Switch 2, Big N réservait dans le cadre de son dernier Nintendo Direct une annonce spéciale pour les plus nostalgiques de la marque.

Celle-ci avait trait au service d'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Après la GameCube, c'est un accessoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître qui rejoindra le catalogue à partir du 17 février sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2 : Virtual Boy Nintendo Classics. Il s'agit pour rappel d'un appareil sorti en 1995, et qui représentait comme une sorte de lointain ancêtre de la réalité virtuelle. En tout, nous avons donc 14 jeux gratuits d'une époque révolue auxquels pourront jouer les abonnés, dont les versions Virtual Boy de Mario's Tennis, Tetris, ou encore Galactic Pinball et Virtual League Baseball.

Cette nouvelle offre du service d'abonnement de Nintendo s'accompagne toutefois d'une condition sine qua none. Afin d'y jouer, il est en effet obligatoire de se munir de l'accessoire correspondant, à savoir l'appareil Virtual Boy, vendu sur le site officiel du constructeur japonais à... 79,99 euros. Il faudra ainsi la Nintendo Switch 2 ou de sa grande sœur dans l'emplacement prévu à cet effet, et mettre les lunettes du Virtual Boy sur son visage pour que les jeux associés s'affichent dans leur couleur rouge caractéristique. Une cure de nostalgie qui a donc un certain coût, en plus du prix de l'abonnement au NSO+Pack additionnel.

Source : Nintendo