La Nintendo Switch 2 s'apprête à adopter une nouvelle stratégie tarifaire pour ses jeux développés en exclusivité. La firme de Kyoto l'a annoncé officiellement.

Les questions de prix sont maintenant omniprésentes dans le monde du jeu vidéo. Et pour cause, les hausses des dernières années remettent en question la pratique des joueuses et des joueurs, tandis que de nouvelles stratégies se mettent en place chez les constructeurs. La firme de Kyoto vient de faire une annonce qui pourrait changer votre manière de consommer vos jeux sur Nintendo Switch 2. C'est déjà effectif.

Deux salles, deux ambiances sur Nintendo Switch 2

Alors qu'il vient de lancer les précommandes d'une de ses futures exclusivités, Yoshi and the Mysterious Book, Big N s'est targué d'une autre annonce de taille. Le constructeur et éditeur japonais a choisi de poursuivre avec la même stratégie qu'il avait adoptée pour Mario Kart World notamment :

À partir de mai 2026, et à commencer par les précommandes de Yoshi and the Mysterious Book, les nouveaux titres numériques édités par Nintendo et exclusifs à la Nintendo Switch 2 auront un prix de vente conseillé différent de celui des versions physiques. Communiqué officiel de Nintendo.

Désormais, ne soyez donc pas surpris si vous voyez des exclusivités Nintendo Switch 2 first party affichées deux prix différents sur la boutique officielle de l'éditeur. Les versions dématérialisées seront proposées 10 € moins cher que les versions physiques. Dans le cas du prochain Yoshi par exemple, la copie numérique proposée sur l'eShop à 59,99 €, contre 69,99 € pour avoir le jeu en boîte (sans compter les frais de port.

Capture d'écran en date du 25 mars 2026. © Gameblog.

Une nouvelle qui va faire réagir

Cette initiative ne manquera certainement pas de faire débat. Le public nord-américain se réjouit cependant déjà de la nouvelle. Celui-ci n'avait pas connu cette différence de prix initiée sur Nintendo Switch 2 par Mario Kart World, contrairement à nous autres européens typiquement. Celles et ceux qui préfèrent le format numérique se sentiront donc maintenant moins lésés, considérant que cette manière d'acheter un jeu demande moins de frais que de l'avoir en boîte. Sur X, on peut déjà lire : « c'est ce qu'on demande depuis une éternité ! »1.

À l'inverse, les défenseurs du physique ne verront sûrement pas cette nouvelle d'un bon œil. Alors que Nintendo était l'un des derniers à préserver le marché, le constructeur japonais prend de plus en plus de décisions qui vont dans le sens inverse. Après la mise en place des Game Key Cards (« Cartes de jeu virtuelles »), la différence de tarification sur Nintendo Switch 2 risque d'encourager une consommation tournée davantage vers le numérique que le physique.