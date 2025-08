Après de longues semaines d'incertitudes, le nouveau Direct de Big N s'est finalement tenu jeudi dernier. Ce fut l'occasion pour le constructeur japonais de laisser la parole aux éditeurs-tiers. Ces derniers s'en sont donnés à cœur-joie pour faire de belles annonces, certaines surprenantes même. Ça y est, nous pouvons enfin dire que le line-up de la Nintendo Switch 2 va se remplir, et ça n'attendra pas l'année prochaine.

Une tonne de jeux arrive sur Nintendo Switch 2

C'est donc le 31 juillet dernier qu'a eu lieu le Direct Partner Showcase. Le doute aura tenu jusqu'au bout quant à la tenue de ce rendez-vous annuel très attendu. Finalement, nous avons bien eu droit à une présentation de 25 minutes laissant la place à tout un tas d'éditeurs-tiers, dont de grands noms comme Capcom et Square Enix, qui avaient plusieurs titres à annoncer sur Nintendo Switch 2.

Parmi les jeux les plus attendus des prochains mois, le remaster de Final Fantasy Tactics, Borderlands 4 ou encore EA FC 26 ont confirmé leur venue sur Nintendo Switch 2. Un titre inattendu a dévoilé été annoncé en avant-première : le troisième volet de Monster Hunter Stories. La console s'offrira ainsi le renfort de titres-tiers issus de licences fortes pour continuer à porter son succès.

De plus, la Nintendo Switch 2 accueillera des portages de jeux qui ont marqué les dernières années. Nous pensons notamment à Star Wars Outlaws qui, même s'il n'a pas connu la réussite escomptée, reste un jeu d'envergure accessible bientôt sur la console portable. Notons aussi celui d'Octopath Traveler 0, initialement sorti sur mobile, ou encore le remake très apprécié Persona 3 Reload.

Enfin, ce direct a aussi mis en lumière plusieurs exclusivités. D'abord, nous avons eu droit à un nouveau trailer pour Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, soit le prochain jeu Zelda. Ensuite, Square Enix a levé le voile sur une toute licence inédite à destination de la console hybride. Le jeu se nomme The Adventures of Elliot et prend la forme d'un RPG en pixel art. Voilà donc d'autres nouveautés prometteuses !

La liste des jeux annoncés au Partner Showcase

En tout, c'est presque une vingtaine de nouveaux jeux qui s'affichera sur Nintendo Switch 2 à partir du mois d'août et jusqu'en 2026. Certaines restent en effet à préciser, mais l'horizon de sortie ne dépasse pas l'année prochaine. Nous devrions donc avoir des nouvelles rapidement !

Disponible maintenant : Chillin' by the Fire

Les sorties du mois d'août : 5 août : Apex Legends 14 août : EA Sports Madden NFL 26

Les sorties de septembre : 4 septembre : Star Wars Outlaws 5 septembre : Cronos the New Dawn 26 septembre : EA Sports FC 26 et Pac-Man World 2 Re-Pac 30 septembre : Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Les sorties d'octobre : 3 octobre : Borderlands 4 14 octobre : Just Dance 2026 Edition 23 octobre : Persona 3 Reload

Les sorties de novembre : 13 novembre : Yakuza Kiwami (mise à niveau) et Yakuza Kiwami 2 14 novembre : Dragon Ball Sparking Zero

Les sorties de décembre : 4 décembre : Octopath Traveler 0

Les jeux annoncés sans date : Hiver 2025 : Hyrule Warriors - Les Chroniques du Sceau 2026 : Hela, Monster Hunter Stories 3 - Twisted Reflection et The Adventures of Elliot - The Millenium Tales