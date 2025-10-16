La Nintendo Switch 2 et sa grande sœur vous offre une expérience de choix avec un très bon jeu gratuit à essayer pendant une durée limitée avec l'abonnement Online.

Une belle vitrine pour ce jeu gratuit à tester d'urgence sur Nintendo Switch 2. Si vous cherchez un nouveau titre à découvrir sur la nouvelle console de Big N et même sur sa grande sœur, c'est le moment de vous lancer. La version la plus récente d'une très grosse licence se laisse essayer par tous les abonnés au service en ligne du constructeur. C'est l'occasion de vous lancer !

Un jeu gratuit à essayer absolument sur Nintendo Switch 2

Le Nintendo Switch Online propose de nombreux avantages à ses abonnés. Outre les catalogues à la demande permettant de découvrir ou redécouvrir des dizaines de jeux hyper cultes, il donne aussi accès à tout un tas de fonctionnalités en ligne. Mais, la cerise sur le gâteau, ce sont les essais temporaires ; ils vous laissent jouer à un titre récent pendant toute une semaine, ce qui est parfait pour évaluer si l'achat en vaudra la peine pour vous ensuite.

Cette fois, l'initiative vise un nom particulièrement fort : Shin Megami Tensei 5. Ce RPG tiré de la licence iconique d'Atlus est revenu l'an dernier sous une nouvelle mouture intitulée « Vengeance » qui offre non seulement un doublage plus complet, mais aussi du contenu supplémentaires. Enrichie de quêtes inédites et profitant d'ajustements techniques, c'est la meilleure version disponible si vous êtes curieux de découvrir le jeu, d'autant plus sur Nintendo Switch 2.

Si Shin Megami Tensei 5 Vengeance peine quelque peu à tourner sur la première console hybride de la firme de Kyoto, le jeu s'épanouit bien mieux sur Nintendo Switch 2. Affichant moins de latence et un ensemble plus stable, il offre tout le confort pour profiter sereinement de cette aventure au cœur d'un monde post-apocalyptique où mener une lutte sans répit contre les démons.

Ainsi, Shin Megami Tensei 5 Vengeance est disponible à l'essai à tous les abonnés du NS Online du 16 au 22 octobre 2025. Il est jouable sur la première Switch, ainsi que sur Nintendo Switch 2. Maintenant à vous de vous laisser tenter par la version définitive d'un titre adoré de la licence avant l'arrivée du prochain spin-off, Persona 6, qui se fait toujours attendre dans l'ombre.