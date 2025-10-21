Bonne nouvelle pour les joueurs sur Nintendo Switch 2, un nouveau jeu est gratuit, et il est vraiment excellent. Mais attention, il y a une condition. On vous explique tout.

Les abonnés Nintendo Switch Online ont droit à une nouvelle surprise, et pas des moindres. Pendant quelques heures seulement, Shin Megami Tensei V : Vengeance est jouable gratuitement. Un essai limité dans le temps, mais qui vous donne accès à l’intégralité du jeu. Autant dire qu’il ne faut pas traîner ! Parfait pour tester un beau jeu sur votre Nintendo Switch 2.

Un essai complet pour un RPG majeur sur Nintendo Switch 2

Jusqu'au 22 octobre 2025, les membres du service Nintendo Switch Online peuvent télécharger et jouer gratuitement à Shin Megami Tensei V : Vengeance, sans aucune restriction de contenu. Contrairement à une simple démo, il s’agit bien de la version complète du jeu, sortie en juin dernier sur Switch et Nintendo Switch 2. Et bonne nouvelle, vos sauvegardes sont transférables si vous décidez ensuite d’acheter le titre.

Compatible aussi bien sur la Switch 1 que sur la Nintendo Switch 2, cette édition profite de graphismes retravaillés, de nouvelles zones à explorer et de combats plus dynamiques. Atlus signe ici la version ultime de son RPG culte, déjà encensé par la presse spécialisée.

Deux histoires pour le prix d’une

Vengeance reprend le scénario original de Shin Megami Tensei V, mais ajoute une toute nouvelle trame intitulée « Déesse vengeresse ». Ce récit parallèle met en scène de nouveaux personnages et un groupe de démons mystérieux, les Qadištu, engagés dans une guerre opposant anges, déchus et forces du chaos. Une belle histoire du Nintendo Switch 2.

Vous incarnez un étudiant ordinaire projeté dans un Tokyo post-apocalyptique, désormais appelé Da’at. En fusionnant avec un être surnaturel, il devient un Nahobino, mi-homme mi-démon, capable d’influencer le destin du monde. Exploration, choix moraux et alliances avec des créatures mythiques composent le cœur de l’expérience.

Attention, cette offre exceptionnelle n’est disponible que jusqu’au 22 octobre 2025. Après cette date, le jeu redeviendra payant (59,99 € sur l’eShop). Il faut bien sûr être abonné à Nintendo Switch Online pour en profiter, et disposer d’assez d’espace libre sur sa console (le téléchargement pèse environ 14 Go).

