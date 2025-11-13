Un nouveau et énorme jeu gratuit qui tabasse est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2 et sa grande sœur pour les abonnés au service Online de Big N, profitez-en.

Comme ses concurrents que sont le Xbox Game Pass ou le PS Plus, le Nintendo Switch Online permet régulièrement d'essayer différents jeux gratuitement sur Nintendo Switch 2 et son illustre grande sœur. C'est justement le cas du titre qui nous intéresse ici, qui se laisse essayer dans sa version complète sans surcoût pour les abonnés au service, mais pour une durée limitée. On rassemble notre ki pour vous détailler tout cela.

Un nouveau jeu gratuit coup de poing à l'essai sur Nintendo Switch 2 et 1 via le NSO

Outre l'ajout de nouveaux jeux au catalogue, notamment côté rétro via le pack additionnel requérant un paiement mensuel plus important (comme tel fut le cas la semaine dernière avec la version GameCube de Luigi's Mansion, par exemple), le Nintendo Switch Online permet de temps à autre à tous les abonnés de profiter gratuitement de titres triés sur le volet sur Nintendo Switch 2 et 1. Dès maintenant, le service permet justement à tous ses abonnés, et ce jusqu'au 19 novembre 2025, de jouer à la version complète d'un très bon jeu de combat en 2D sorti en 2018 centré sur l'emblématique univers de feu Akira Toriyama.

On parle évidemment de Dragon Ball FighterZ, développé par les maîtres du jeu de combat dans ce style Arc System Works (Guilty Gear), et édité par Bandai Namco Entertainement. Jusqu'au 19 novembre 2025, il est donc possible pour tous les abonnés au NSO de découvrir gratuitement la version complète de cet excellent jeu de combat en tag team sur Nintendo Switch 2 et 1.

Contrairement au plus récent Sparking Zero, FighterZ arbore en effet une dynamique de Tag Team en 2D qu'on retrouve dans d'autres jeux du genre. Il faudra ainsi composer une équipe de trois combattants, et passer de l'un à l'autre pour exploiter leurs forces propres et initier des combos spectaculaires. Si vous l'aviez raté jusque-là, vous pouvez donc le découvrir sans surcoût sur Nintendo Switch 2 et 1 jusqu'au 19 novembre 2025, à condition de disposer d'un abonnement au Nintendo Switch Online, ceci dit même dans sa forme la plus basique.

Source : Nintendo sur X.com