Les consoles Nintendo Switch 2 et sa grande sœur sont un bon terrain pour qui veut essayer gratuitement des jeux. Fréquemment, elles permettent de faire des découvertes de titres récents. Pour cette fois, il s'agit en plus d'un opus d'une franchise monstrueuse de belle réputation. C'est donc le moment ou jamais de l'essayer avant qu'il ne soit trop tard. Foncez !

Ne passez pas à côté de ce gros jeu gratuit sur Nintendo Switch 2

L'offre va bientôt toucher à sa fin, il est donc temps de vous hâter ! Monster Hunter Stories 2 est disponible en tant qu'essai gratuit via l'abonnement au Nintendo Switch Online. Cependant, vous n'avez que jusqu'au 28 août pour en profiter. C'est l'occasion idéale de découvrir ce spin-off de la saga à succès de Capcom. Du moins pour quelques heures ! Car, à partir du 29 août, il faudra passer à la caisse pour poursuivre l'aventure.

Sorti en 2021 sur Nintendo Switch et PC, Monster Hunter Stories 2 reprend les codes classiques du RPG tout en les adaptant à l'univers de la chasse aux monstres. Vous incarnez un « rider », chargé de protéger les légendaires Rathalos. Cette espèce est malheureusement menacée de disparaître, l'enjeu de votre mission est par conséquent capital.

Si vous êtes plutôt un adeptes de la licence principale des Monster Hunter et de son action effrénée, vous serez peut-être surpris par la formule de ce MH Stories 2. À l'instar du précédent spin-off, il adopte un rythme plus lent avec des combats au tour par tour stratégique, sans délaisser la narration pour autant. Voilà qui devrait plaire aux fans de la franchise qui cherche une expérience nouvelle sur Nintendo Switch 1 et 2, surtout sous forme de jeu gratuit !

De fait, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin se présente comme un jeu gratuit pendant jusqu'à demain. La seule condition pour y accéder est d'être abonné au Nintendo Switch Online, que ce soit la formule standard ou le Pack additionnel. Le service vous donne en plus accès à un vaste catalogue de jeux rétro, y compris des RPG cultes qui pourraient plaire là encore aux fans des MH.