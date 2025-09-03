Tandis que les sorties s’enchaînent sur Nintendo Switch 2, la firme continue en parallèle d’enrichir le catalogue du Nintendo Switch Online avec un nouveau titre issu de la Nintendo 64.

On peut le dire, l’actualité autour de Nintendo ne faiblit pas depuis quelques mois. Depuis la sortie de la Nintendo Switch 2, l’éditeur a multiplié les sorties d’exclusivités majeures avec Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, les mises à jour de titres populaires comme Super Mario Party Jamboree et Kirby et le monde oublié, ou encore l’arrivée de jeux first party très attendus comme Cyberpunk 2077 ou Hogwarts Legacy par exemple. Et c’est sans compter tous les jeux gratuits qui rejoignent l’offre Nintendo Switch Online.

Forsaken 64 débarque sur Nintendo Switch

Les possesseurs du Pack additionnel pourront en témoigner, Nintendo ajoute régulièrement d’anciens classiques au catalogue de son service d’abonnement, à l’instar par exemple de Chibi-Robo!, qui a fait son arrivée très récemment en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Le titre de Skip Ltd, issu de la génération GameCube, ne sera toutefois pas la seule nouveauté à débarquer en ce moment, puisque la firme vient tout juste d’annoncer l’arrivée d’un autre titre cette fois-ci issu de la génération Nintendo 64 : Forsaken 64.

« Vous êtes un mercenaire impitoyable, envoyé sur les restes condamnés de la Terre dans le cadre d’une opération secrète portant le nom de code ‘Forsaken’. Votre mission est d’infiltrer et de détruire les derniers bastions de la terreur mécanisée qui a anéanti toute vie sur la planète. La Terre est un piège mortel truffé d’impitoyables adversaires mécanoïdes et de gangs de chasseurs de primes rivaux, et vous devrez tous les braver à bord de votre moto-pion anti-gravité pour faire fortune… ou trouver la mort ».

Disposant d’un mode solo et d’un mode multijoueur, le FPS, qui a vu le jour en 1998 entre les mains de Probe Entertainment et Iguana UK, sera alors à retrouver dès le 4 septembre prochain dans le catalogue Nintendo 64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel, disponible à la fois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Il sera plus précisément à retrouver dans l’application « Nintendo 64 – Nintendo Classics : pour public averti », aux côtés de Perfect Dark, Turok: Dinosaur Hunter, Turok 2: Seeds of Evil et enfin Shadow Man.