Grâce au Nintendo Switch Online, les joueurs peuvent profiter de nombreux avantages. Avec les extensions supplémentaires, vous pouvez même avoir accès à une vaste collection de jeux gratuits rétro issus des précédentes générations de consoles de la firme. De la NES à la Game Boy, presque toutes les grandes consoles sont représentées. Les abonnés à la Nintendo Switch 2 peuvent également profiter d'une collection exclusive de jeux GameCube. Comme pour le PS Plus ou encore le Xbox Game Pass, Nintendo ajoute régulièrement des titres à ces catalogues sans aucun frais supplémentaire. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un nouveau jeu culte et très apprécié de la GameCube qui débarque, exclusivement pour les abonnés Nintendo Switch 2.

Un nouveau jeu gratuit très apprécié pour les joueurs Nintendo Switch 2 abonnés au Nintendo Switch Online

Mario, Metroid, Pokémon… lorsque l'on pense Nintendo, on a forcément au moins l'une de ces licences qui nous arrive à l'esprit. Mais il en existe pourtant tout un tas d'autres, dont une saga de tactical-RPG culte et très appréciée des fans, dont l'un des meilleurs épisodes arrive dans le Nintendo Switch Online. Dès aujourd'hui, les abonnés à la Nintendo Switch 2 peuvent profiter de Fire Emblem Path of Radiance, un titre phare de la Nintendo GameCube, qui a reçu un très bon accueil lors de sa sortie en 2005, et ce de la part de la presse mais aussi et surtout des joueurs.

Comme la plupart des jeux de la licence, Fire Emblem Path of Radiance est un RPG tactique, ce qui signifie que ses combats se déroulent au tour par tour, tandis que les déplacements et toutes les autres actions se font grâce à une grille qui habille les environnements. À l'époque, le jeu a été salué pour son gameplay toujours aussi efficace et profond, et sa durée de vie très généreuse, bien qu'un poil en dessous de ce que l'on avait alors l'habitude avec la série à l'époque (et encore aujourd'hui). Le jeu avait également de très chouettes animations pour son époque. En revanche, on ne pouvait pas dire que ce Fire Emblem brillait visuellement pour la GameCube. Ça ne l'a pas empêché de se faire une place de choix sur l'étagère des meilleurs tactical-RPG de la console. Les possesseurs de Nintendo Switch 2 abonnés au Nintendo Switch Online avec ses extensions peuvent donc désormais (re)découvrir ce classique sans avoir à débourser un centime de plus.

