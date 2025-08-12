La Nintendo Switch 2 accueillera prochainement un nouveau jeu gratuit tiré d’une licence archi culte : Dragon Ball. Le célèbre manga et anime ne compte plus le nombre incalculable de jeux à son effigie et presque tous les gens ont été fait. Pourtant il en manquait toujours un : le MOBA. C’est chose faite avec le prochain jeu de la licence.

Le prochain jeu gratuit Dragon Ball arrive à grande vitesse sur Nintendo Switch 2

Dragon Ball Gekishin Squadra est donc un MOBA qui sera disponible gratuitement sur PS5, Xbox Series, Switch 2, PC, Mobile et même les consoles de la génération précédente. Après avoir fait de nombreux heureux lors d’une phase de test concluante en juin, le jeu ouvre ses préinscriptions au plus grand nombre, et bientôt sur Nintendo Switch 2. À l’heure où ces lignes sont écrites, il n’y a malheureusement pas encore de page eShop dédiée pour ce tout nouveau free to play, mais ça arrive sous peu. Il faudra jeter un œil de temps en autre sur le site officiel pour être au taquet. À noter que si le nombre de préinscriptions dépasse les 3 millions, les joueurs pourront alors réclamer des récompenses. Parmi les cadeaux, on retrouve par exemple Son Goku (jeune), mais aussi moult autres bonus.

Un MOBA gratuit qui a séduit les fans

Dans ce jeu gratuit Nintendo Switch 2 à venir, deux équipes de 4 joueurs vont donc s'affronter pour le contrôle d’une arène. Comme dans un League of Legends ou un DOTA 2, plusieurs personnages aux rôles différents seront alors jouables. Le travail d’équipe sera essentiel pour dominer chaque voies et les objectifs. Pour l’heure, une dizaine de personnages sont confirmés comme Goku, Freezer, Vegeta, Krilin C-18 ou encore Boo. Ajoutons à cela de nombreuses transformations et des attaques destructrices qui rappellent évidemment l’anime.

Que ce soit sur PS5, Xbox Series PC mobile ou Nintendo Switch 2, le jeu promet d’être fluide et particulièrement nerveux. Les premiers retours parlent d’un jeu intense qui mise beaucoup sur l’action. Le jeu est attendu dans le courant de l’année, sans date de sortie précise pour le moment.

Source : site offciel Dragon Ball Gekishin Squadra